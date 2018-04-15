Новейшие Т-90СИ становятся символом бронетанковой мощи Ирака
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Фото: Tactical Cell
Основные боевые танки Т-90СИ наряду с тяжелыми огнеметными система ТОС-1А, похоже, становятся самыми популярными образцами военной техники в Ираке. Судя, по появляющимся в Сети материалам, новейшие российские боевые машины вызывают значительный интерес у военнослужащих национальной армии.
Это не удивительно, иракская армия закупила одну из самых совершенных версий "девяностого". Новые танки совершеннее, чем те, что состоят на вооружении индийской, алжирской, российской и других армий. Лучше только Т-90МС.
Любопытно, что было время, когда иракские военноначальники выражали разочарования в машинах серии "Т". Однако, более близко познакомившись с американскими "Абрамсами", они поняли, что эта техника не такая уж идеальная. Тем более, в Ирак поставлялись более простые версии заокеанской машины, с худшими характеристиками. К тому же уровень квалификации самих иракских танкистов не позволял эффективно эксплуатировать М1А1.
Фото: Tactical Cell
Поэтому, в конце концов, было принято решение приобретать Т-90С в специальной иракской модификации, с кондиционерами и новыми бортовыми экранами с повышенными характеристиками защиты.
Иракская армия начинает интенсивное освоение боевой техники, которая в скором времени будет задействована в учениях танковых подразделений.
Дмитрий Лемешко
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15.04.2018
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