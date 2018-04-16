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В США узнали о предложении Трампа ударить по российским объектам в Сирии

17.04.2018 Lenta.ru 259 0
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Brendan Smialowski

В Белом доме обсуждали три варианта удара по Сирии, и один из них состоял из атаки на российские объекты в стране. При этом президент США Дональд Трамп предлагал своим советникам рассмотреть эту возможность, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что, согласно плану, нападение на российские ПВО в Сирии должно было подорвать военный потенциал режима президента страны Башара Асада. Тем не менее, глава Пентагона Джеймс Мэттис отговорил Трампа от этого шага, пояснив, что ответ Москвы может быть опасным.

Два других варианта включали удары по сирийским объектам, которые имеют отношение к химическому оружию, а также атаку по многим целям, в том числе центрам разработки и исследований и пунктам военного командования. Трамп в итоге выбрал "гибридный план".

США обстреляли Дамаск с трех сторон и с неба в ночь на 14 апреля. Цель атаки — недопущение новых случаев применения химического оружия в Сирии. Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под Дамаском хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы. Сирийское правительство и Россия не подтвердили информацию о применении в ближневосточной республике химоружия и заявляют, что это провокация.
16.04.2018
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Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Трамп Дональд
Проекты
Химоружие

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