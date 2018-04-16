В «Роскосмосе» рассказали о вложенных в «Ангару» более чем 110 млрд руб.
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Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос в ЭкспоФоруме. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак
В «Роскосмосе» признают, что темп внедрения тяжелой ракеты «Ангара» ниже необходимого. Ракета еще не до конца соответствует требованиям технического задания, прежде всего с точки зрения массы полезного груза.
Основные технические решения для легкого и тяжелого варианта ракеты-носителя «Ангара» разработаны, функционирует и инфраструктура, однако РН все еще необходимо дотянуть до требований технического задания. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев.
По его словам, в «Ангару» вложено более 110 млрд руб. «По ряду причин мы, к сожалению, не наблюдаем того темпа внедрения «Ангары», который был бы нужен. Но у нового семейства носителей есть своя четко определенная ниша — это не вызывает сомнений», — отметил он.
Россия обязалась после 2020 года вывести тяжелые ракеты «Протон» из эксплуатации. «Поэтому возникает логичный вопрос: если не «Ангара», то что?», — заметил Коптев.
Первая «Ангара А5» стоила около 3,4 млрд руб., рассказал Котпев, добавив, что назвать «конкретные цифры», сколько будет стоить «Ангара в серии», пока что трудно. «Если в будущем мы хотим иметь сопоставимые возможности [по запуску тяжелых ракет], у нас нет других вариантов, кроме как довести «Ангару А5» до необходимого уровня и устранить недостатки», — заключил он.
Первый запуск «Ангары А5» состоялся в 2014 году, как сообщалось в 2017 году, второй запуск намечен на 2018 год. По госконтракту с «Роскосмосос» Центр им. Хруничева должен изготовить три ракеты для запуска в 2021, 2024 и 2025 годах. В марте началось работа по изготовлению ракеты для запуска в 2021 году, сообщали в Центре им. Хруничева.
Павел Казарновский
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16.04.2018
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