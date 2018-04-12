Boeing приступил к сборке сотого "Посейдона"
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Самолёт P-8A Poseidon.
Источник: flightglobal.com
В прошлом году ВМС США приняли на вооружение 50-й противолодочный самолёт P-8A Poseidon, а сейчас корпорация Boeing приступила к сборке сотого "Посейдона". Вчера, 11 апреля, портал flightglobal.com сообщил о том, что на заводе в Рентоне (штат Вашингтон) началась сборка "юбилейного" самолёта.
Пресс-служба корпорации Boeing сообщает, что сотый P-8A Poseidon предназначен для ВМС США. Всего на текущий момент компания получила заказы почти на 150 "Посейдонов", из которых 108 предназначены для американской армии, а остальные будут переданы Великобритании, Индии и Австралии. Кроме того, в прошлом году пять самолётов заказала Норвегия, всего же Boeing планирует продать порядка 200 "Посейдонов". В частности, планы на расширение заказа уже озвучили в Минобороны США. Кроме того, потенциальным заказчиком является Южная Корея (тендер на противолодочные самолёты в этой стране должен завершиться в конце текущего года).
P-8A Poseidon — патрульный противолодочный самолёт нового поколения, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737–800. Самолёт оснащён бортовой радиолокационной станцией AN/APS-137D(V)5 и системой радиотехнической разведки AN/APY-10. Во внутреннем отсеке вооружения размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, свободнопадающие и глубинные бомбы, а также торпеды Mark 54. На внешних пилонах "Посейдона" также могут крепиться ракеты Sidewinder класса "воздух-воздух" (предназначенные для собственной защиты самолёта) и противокорабельные ракеты Harpoon.
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12.04.2018
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