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Таиланд меняет "Цезаря" на ATMOS?

13.04.2018 Warspot 237 0
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САУ ATMOS.
САУ ATMOS.
Источник: janes.com

Королевский тайский Корпус морской пехоты (RTMC) вооружится израильскими самоходными гаубицами. Вчера, 11 апреля, портал janes.com сообщил о том, что RTMC заключил контракт с компанией Elbit Systems на закупку САУ ATMOS.

Колёсная гаубица ATMOS является конкурентом французской САУ CAESAR, которую ранее закупал Таиланд. Согласно контракту, производство самоходной артиллерии будет производиться в Таиланде на мощностях компании Weapon Production Centre (WPC).

Всего в рамках договора WPC соберёт шесть САУ ATMOS, стоимость которых с учётом передачи технологий составит $26 млн. При этом в договоре прописана возможность расширения производства, если в этом возникнет необходимость. На вооружении RTMC самоходки ATMOS заменят канадские гаубицы GC-45/GHN-45, закупленные в 80-е годы.

ATMOS (Autonomous Truck MOunted howitzer System) — израильская 155-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси Tatra T815 VVN 6?6. Дальность стрельбы ATMOS достигает 41 км, боекомплект состоит из 27–32 выстрелов. Двигатель мощностью 315 л.с. разгоняет 22-тонную машину до 80 км/ч. Экипаж САУ состоит из четырёх человек.
12.04.2018
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принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Канада
Таиланд
Франция
Продукция
ATMOS-2000
CAESAR САУ
Компании
Elbit Systems
Tatra

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