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Американцы создали подводных роящихся роботов

13.04.2018 Warspot 288 0
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Робот SwarmDiver
Робот SwarmDiver компании Aquabotix.
Источник: www.janes.com

Вслед за роями летающих беспилотников в армиях могут появиться стаи плавающих дронов. Сегодня, 12 апреля, пресс-служба американской компании Aquabotix представила робота SwarmDiver, который способен действовать в составе большой группы.

В компании Aquabotix указывают, что SwarmDiver способен действовать в составе группы, которая управляется как единый объект. Основное предназначение таких роботов — мониторинг подводной среды. При этом разработчики указывают, что подводный рой может быть задействован как в гражданских, так и в военных целях.

Промо-видео роботов SwarmDiver

Роботы SwarmDiver являются модульными, что позволяет оснащать их различными датчиками. Они могут погружаться на глубину до 50 м и работать в качестве ретрансляторов. Встроенной батареи аппарата хватает на 2,5 часа работы, а электромотор может разгонять SwarmDiver до 4,3 узлов (8 км/ч).
12.04.2018
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Страны
США
Проекты
БПЛА
Робот

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