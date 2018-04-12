Американцы создали подводных роящихся роботов
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Робот SwarmDiver компании Aquabotix.
Источник: www.janes.com
Вслед за роями летающих беспилотников в армиях могут появиться стаи плавающих дронов. Сегодня, 12 апреля, пресс-служба американской компании Aquabotix представила робота SwarmDiver, который способен действовать в составе большой группы.
В компании Aquabotix указывают, что SwarmDiver способен действовать в составе группы, которая управляется как единый объект. Основное предназначение таких роботов — мониторинг подводной среды. При этом разработчики указывают, что подводный рой может быть задействован как в гражданских, так и в военных целях.
Промо-видео роботов SwarmDiver
Роботы SwarmDiver являются модульными, что позволяет оснащать их различными датчиками. Они могут погружаться на глубину до 50 м и работать в качестве ретрансляторов. Встроенной батареи аппарата хватает на 2,5 часа работы, а электромотор может разгонять SwarmDiver до 4,3 узлов (8 км/ч).
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12.04.2018
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