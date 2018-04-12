Война в космосе: усилия России и Китая пугают США



Спутник.

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Пентагон намерен развивать наступательные возможности в космосе

Китай и Россия сосредотачивают свои усилия на космическом оружии, которое сможет нейтрализовать спутники гипотетических противников, а не уничтожать их способом подрыва или кинетического удара, опасаются американские эксперты.

Всемирный фонд безопасности (Secure World Foundation), изучающий проблемы мирного освоения космического пространства, подготовил отчет, в котором собраны все возможные сведения из открытых источников о потенциальных возможностях противоспутникового оружия Китая, России, Северной Кореи и других стран, которые могли бы угрожать орбитальной группировке США и американскому доминированию в космосе.

Этот отчет опубликован 11 апреля.

Когда руководство Пентагона анализирует и обсуждает противоспутниковые возможности других государств, оно обычно ссылается на китайское испытание противоспутникового кинетического оружия 2007 года, в ходе которого был успешно уничтожен старый метеорологический спутник КНР, а тысячи обломков от него остались на околоземных орбитах.

Тогда, в ночь на 12 января 2007 года с китайского космодрома "Сичан" в провинции Сычуань была запущена баллистическая ракета среднего радиуса действия, которая уничтожила на высоте 865 км от поверхности земли спутник Feng Yun 1C, выведенный на орбиту в 1999 году. В США испытания подобного оружия назвали несовместимыми с духом сотрудничества "в мирном освоении космического пространства".

Но, по мнению американских экспертов,

начиная с 2018 года, уже не понадобится физически уничтожать спутники гипотетических неприятелей. Скорее всего, космическим аппаратам с помощью средств РЭБ будут ставиться помехи.

Подобный вариант развития обстановки представляется американским аналитикам более вероятным, чем запуск баллистических ракет с истребителями спутников на борту в качестве головной части.

"Этот подход в борьбе с космическими аппаратами гипотетического противника представляется более результативным, чем кинетический перехват", - заявил Брайан Виден, в прошлом офицер ВВС США и один из авторов нового отчета, получившего наименование "Глобальные противоспутниковые возможности: оценки по открытым источникам".

Другими словами, эффективность подобных действий будет существенно выше, а нужный результат достигнут с меньшими затратами.

"Плохие новости заключаются в том, что есть убедительные доказательства интенсификации подобных разработок во многих государствах, которые не наблюдались даже в разгар "холодной войны", - сказал Виден. - Несколько хорошие новости заключаются в том, что эти замыслы пока не получили оперативно-стратегического размаха".

"Мы видим, что разработки противоспутникового оружия ведутся самым широким фронтом, начиная от совершенствования кинетического перехвата и заканчивая применением мощных средств РЭБ, однако боевое применение подобных систем пока ограничено хакерскими атаками и собственно возможностями аппаратуры радиоэлектронной борьбы", - отметил Виден.

В опубликованном отчете детальным образом проанализированы возможности государств, самых активных участников гонки в сфере противоспутникового оружия.

По мнению авторов, Китай за последнее время отнюдь не уменьшил свои усилия в сфере противоспутниковой борьбы. Доклад завершается фразой, что китайские возможности борьбы с космическими аппаратами вероятного противника на низких околоземных орбитах, "вероятно, достаточно зрелы и могут быть реализованы с помощью мобильных пусковых установок в течение следующих нескольких лет".

Однако возможности Пекина на средних и геостационарных орбитах, скорее всего, находятся в "стадии испытаний".

Россия, по мнению американских аналитиков, имела возможности по борьбе со спутниками на околоземных орбитах в конце "холодной войны" (комплекс ИС-МУ), но в настоящее время, вероятно, не имеет способностей по поражению КА противника "в достаточном масштабе или на достаточной высоте, чтобы представлять критическую угрозу американским космическим активам".

Кроме того, разрабатываемые Москвой средства не кажутся авторам отчета нацеленными на поражение космических аппаратов противника за пределами низких околоземных орбит.

Однако Россия вложила значительные средства в совершенствование возможностей радиоэлектронной борьбы, считают аналитики в США, и в случае необходимости в настоящее время "может, вероятно, подавить каналы спутниковой связи".

Соединенные Штаты обладают современными технологиями, которые позволяют успешно вести борьбу с космическими объектами вероятного противника во всем диапазоне орбит - от околоземных до геостационарных. Кроме того, возможности ПРО США позволяют успешно поражать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет противника на среднем участке траектории.

Как и у России, у США, "вероятно, есть возможности по подавлению приемников глобальной системы позиционирования (GPS) в районах ведения боевых действий, чтобы предотвратить их эффективное использование противником".

Что скажут другие страны?

Что касается других стран, упомянутых в отчете, то в первую очередь авторы концентрируются на возможностях в сфере ПСБ Ирана. Аналитики США сомневаются, что Тегеран способен в настоящее время разработать противоспутниковую систему вооружения, но полагают, что Иран может с помощью организованных радиоэлектронных помех ограничить возможности работы GPS.

Северная Корея авторам отчета "не кажется мотивированной, чтобы развивать средства противоспутниковой борьбы", но эта страна, по их мнению, также способна ставить помехи глобальной системе позиционирования.

Индия пока не создает средств ПСБ, но если поставит такую цель, то способна, по мнению аналитиков США, в короткие сроки добиться нужных результатов.

Брайан Виден считает, что подобные технологии, наряду с соревнованием в сфере борьбы с космическими аппаратами США, России и Китая, быстро распространяются по всему миру, а это создает как минимум "беспокоящую комбинацию тенденций".

Авторам отчета не ясно, как США могут изменить неблагоприятные тенденции, чтобы удержать быстрое увеличение возможностей других стран в сфере ПСБ. И даже больше - реалистична ли подобная цель в принципе.

"Эти тенденции следует использовать в качестве аргумента при создании и развитии своих собственных наступательных возможностей в ближнем и дальнем космосе, а не пытаться сдержать другие страны и контролировать применяемые в этой сфере технологии", - считает Виден.

"В течение многих лет официальные представители Пентагона были весьма сдержаны в дискуссиях относительно потенциальной войны в космосе из-за опасений, что подобные заявления смогут запустить гонку вооружений на околоземных орбитах", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Но, по словам эксперта, в последние годы американские официальные лица стали более красноречивыми в высказываниях об угрозах, исходящих из космоса. Во многом это связано с опасениями сокращения финансирования военных программ в околоземном космическом пространстве.

Однако опубликованный отчет ясно демонстрирует, что значительные по объему инвестиции в сферу борьбы с космическими аппаратами вероятного противника начались в США в середине 2000-х годов, то есть задолго до изменения американской риторики, связанной с опасениями гонки вооружений в космосе.

Одной из областей, куда в США направляются значительные средства (наряду с Россией и Китаем), является создание системы космических аппаратов, обладающих необходимой степенью маневрирования на околоземных орбитах и взаимодействия с другими спутниками. И Москва, и Пекин также инвестируют деньги в эти возможности, хотя, как отмечается в отчете, "нет доказательств, что эти намерения имеют подрывной характер и противопоставляются способностям по сбору разведывательной информации".

Михаил Ходаренок