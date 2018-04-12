Россия обсудит с Индией проект строительства производства автоматов Калашникова "сотой" серии
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Автомат Калашникова. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой концерна "Калашников"
ЦАМТО, 12 апреля. Россия в ближайшее время обсудит с Индией проект строительства производства автоматов Калашникова "сотой" серии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на замдиректора ФСВТС России Владимира Дрожжова.
"Контракт на строительство производства автоматов "Калашникова" на территории Индии не подписан. Полагаю, что в ближайшее время состоятся переговоры, в ходе которых мы обсудим форму нашего дальнейшего сотрудничества в рамках данного проекта", – сказал В.Дрожжов на выставке Defexpo India 2018.
Как напоминает агентство, заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский заявил в ходе прошлой выставки Defexpo-2016, что Россия направила индийским партнерам опытные образцы "Калашниковых" и ожидает результатов испытаний. Впоследствии гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко заявил "РИА Новости" в ходе выставки IDEX-2017, что компания нашла индийского подрядчика по данному проекту и готова подписать контракт на строительство СП.
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12.04.2018
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