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Система финмониторинга Гособоронзаказа позволила увеличить производственную дисциплину предприятий ОПК

13.04.2018 ЦАМТО 574 0
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Министерство обороны России. Архивное фото
Министерство обороны России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 12 апреля. Система финансового мониторинга Гособоронзаказа (ГОЗ) была внедрена в Минобороны России в сентябре 2015 года по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Специальное программное обеспечение позволяет полностью контролировать движение денежных потоков, предназначенных для финансирования Гособоронзаказа.

Благодаря этой системе Минобороны России, как государственный заказчик, обрело "зрение". У военного ведомства появилась возможность работать с полной, своевременной и достоверной информацией о том, как расходуются бюджетные средства.

Кроме того, благодаря системе финмониторинга удалось снизить авансирование контрактов и повысить объем поставок вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ). Так, за три последних года поставки ВВСТ выросли с 34,4% в 2015 году до 73,3% в 2017 году.

Внедрение Единой информационной системы (ЕИС) ГОЗ обеспечило увеличение объема поставок техники при снижении объемов авансирования и позволило существенно повысить качество управленческих решений и финансовую дисциплину предприятий, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
12.04.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ

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