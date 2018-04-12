СМИ: МиГ-31 с ракетой "Кинжал" готовится к участию в авиапараде над Красной площадью
|
|
Истребитель МиГ-31 (бортовой номер "93 красный") с ракетой "Кинжал".
Источник: кадр из видео Министерства обороны России
Истребитель МиГ-31БМ с новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракетой (комплекс "Кинжал") готовится к участию в авиационной части Парада Победы, сообщило британское информационно-аналитическое агентство Jane"s.
По данным издания, на первой репетиции парада, состоявшейся 9 апреля на учебном полигоне Алабино в Подмосковье, строй самолетов замыкали два истребителя МиГ-31БМ, один из которых был оснащен "Кинжалом".
Представители российского Минобороны отказались комментировать ТАСС данную информацию.
Впервые о проекте авиационного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, носителем которой выступает истребитель МиГ-31БМ, сообщил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта. По его словам, ракета, летящая более чем в 10 раз быстрее звука, благодаря возможности маневрировать способна преодолевать существующие и перспективные системы ПРО и ПВО. С 1 декабря 2017 года "Кинжал" несет опытно-боевое дежурство.
Традиция проводить военно-воздушные парады над Красной площадью в дни праздников, прерванная в 1956 году, была возобновлена в 2008 году. В этом году, как ожидается, в воздушной части Парада Победы примут участие стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24П. Кроме того, впервые будет представлен истребитель 5-го поколения Су-57.
|
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.03.2013 Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
24.10.2012 Тысяча боевых самолетов к 2020 году
13.08.2012 100 лет ВВС России: что есть, и что ожидается
13.08.2012 В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
09.04.2018 Над Красной площадью в ходе парада Победы пролетят истребители Су-57
17.02.2016 Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
09.04.2018 В 2018 году на параде Победы будут представлены несколько новинок
09.04.2018 Более 12 тыс. человек и свыше 120 единиц техники пройдут по Красной площади 9 мая