В Сети появилось видео стрельб крейсера "Маршал Устинов" в Баренцевом море
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник: Лев Федосеев/ТАСС
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Учебные стрельбы, которые провел ракетный крейсер "Маршал Устинов", показали на видео. Ролик опубликовал телеканал RT.
Во время учений корабль успешно выполнил упражнения по ведению боя с надводными кораблями и береговыми объектами. Экипаж крейсера также отработал действия по противодиверсионной и противовоздушной обороне.
"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.
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12.04.2018
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