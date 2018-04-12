В Сети появилось видео стрельб крейсера "Маршал Устинов" в Баренцевом море



Ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Ракетный крейсер "Маршал Устинов".Источник: Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Учебные стрельбы, которые провел ракетный крейсер "Маршал Устинов", показали на видео. Ролик опубликовал телеканал RT.

Во время учений корабль успешно выполнил упражнения по ведению боя с надводными кораблями и береговыми объектами. Экипаж крейсера также отработал действия по противодиверсионной и противовоздушной обороне.

"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.