В ОАК озвучили производственные планы по Ил-96 на ВАСО до 2025 года



Самолет Ил-96 в цехе окончательной сборки.

Источник: Марина Лысцева / ТАСС Самолет Ил-96 в цехе окончательной сборки.Источник: Марина Лысцева / ТАСС

В перспективе шести-семи лет Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) видит "уверенную загрузку" Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) по программе Ил-96 с темпами сборки этих машин на уровне 2,0–2,5 ВС в год, рассказал президент ОАК Юрий Слюсарь. По его словам, это обеспечит потребности Специального летного отряда "Россия", Министерства обороны РФ и спецзаказчиков.

В корпоративном издании ВАСО – "Воронежские крылья" приводятся слова Слюсаря о том, что выпуск трех машин технологически возможен, "если решить вопросы по некоторым узким местам". "Но, на мой взгляд, все-таки два с половиной самолета Ил-96 на нынешнем этапе является цифрой более оптимальной. Допустим, в какой-то год две машины, в другой — три. В таком темпе я просматриваю загрузку до 2024–2025 гг.", — уточнил глава ОАК. В корпоративном издании поясняется: "Имеются в виду 24-я и 25-я машины, которые завод делает по уже подписанному контракту и сдает в 2020 г. Две машины, 26- я и 27-я, по которым принято решение, необходимо запустить в производство, не дожидаясь контракта, за счет кредитных средств, со сдачей в 2020 и 2021 г. Одна машина "окровская" — Ил-96- 400М. Две машины в интересах Минобороны. Серийные шесть машин Ил-96-400М, под которые выделяются деньги и под которые уже есть все решения со сдачей в 2021, 2022, 2023 и 2024 г. Таким образом, по Ил-96 обеспечена загрузка в два с половиной — три самолета в год на ближайшие семь-восемь лет".

Ил-96 — это программа, которая, по словам Юрия Слюсаря, "определяет жизнеспособность ВАСО". Сейчас на предприятии ведется подготовка производства модернизированного самолета Ил-96-400М (напомним, что поставки двигателей для этого ВС, начало летных испытаний которого запланировано на 2019 г., состоятся в этом году). В том числе для финансирования объектов производственной инфраструктуры по этой программе ОАК увеличит уставный капитал ВАСО на 4,5 млрд руб.

Выделяемые средства также пойдут на техническое перевооружение предприятия. Напомним, что по программам транспортной авиации на ВАСО сейчас изготавливается первый опытный образец нового легкого транспортного самолета Ил-112 и ведется подготовка его к испытаниям. Это ВС получит двигатель ТВ7-117СТ, который также предназначен для пассажирского турбопропа Ил-114-300. Вскоре ожидается начало полетов ТВ7-11СТ в составе Ил-112В, летный прототип которого недавно поставлен под ток.

ВАСО также участвует в кооперации по таким программам, как создание узкофюзеляжного МС-21, регионального Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), непосредственно Ил-114-300, Ил-76МД-90А. "Что касается выпуска самолетокомплектов для МС-21, то, как отметил президент корпорации [ОАК], вопрос, в каком количестве их производить, в стадии рассмотрения. По Ил-114 40% объемов кооперации — за ВАСО, это до 12 машин в год. 30 "cуперджетов" в год также будут продолжать строиться, а значит, и комплектующие к ним производства ВАСО. Планы по Ил-76 – 8-12 машин в год. Говоря о завтрашнем дне завода, о нашей загрузке на перспективу, мы делаем акцент на программы Ил-114-300 и Ил-96-400М", — рассказал исполнительный директор ВАСО Сергей Исаенко в интервью изданию "Воронежские крылья". По его словам, по программе Ан-148 в 2018 г. в рамках существующих обязательств перед заказчиком планируется выпустить и передать три самолета.