Европа купит у России 11 ракет "Протон Средний"
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Ракета "Протон-М" с российским спутником с вязи "Экспресс-АМ6".
Источник: http://kapital.kz/
Спутниковый оператор OneWeb (одноименная компания зарегистрирована в Великобритании, но ее головной офис располагается в США) намерен купить у России 11 модифицированных ракет "Протон" для запуска собственных космических аппаратов, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Ведутся переговоры о заключении контракта на 11 пусков ракет-носителей "Протон Средний" для пополнения орбитальной группировки OneWeb", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, пуски планируется проводить с 2020-х годов. Общая сумма сделки превысит 500 миллионов долларов, что, в случае ее заключения, станет самым крупным контрактом в истории ракет "Протон". Переговоры с OneWeb ведет дочерняя структура "Центра Хруничева" зарегистрированная в США компания ILS (International Launch Services). Таким образом, отмечает источник, OneWeb планирует вывести в космос гораздо больше спутников, чем планировалось изначально.
В июне 2015 года компании Arianespace и OneWeb объявили о заключении контракта на запуск космических аппаратов мобильной спутниковой связи OneWeb. Для этого Arianespace собирается купить у России 21 ракету-носитель "Союз". Контракт предполагает развертывание в период с 2017 по 2019 год, как ожидается, крупнейшей в мире орбитальной группировки в составе 672 аппаратов. Масса каждого из них, оснащенного фазированной излучающей решеткой Кu-диапазона, равна 150 килограммам.
Ракеты должны будут выводить данные аппараты на целевую околополярную орбиту высотой 1200 километров в составе комплексной головной части массой до 5,5 тонны. При этом не менее 15 пусков осуществят с космодрома Байконур (остальные — с Куру и Восточного). В случае успешного выполнения сторонами контракта предусмотрена возможность его продления еще на пять пусков ракет "Союз" после 2020 года.
Средняя ракета "Протон Средний" получается из тяжелого "Протон-М" удалением третьей ступени. Модифицированный носитель впервые должен полететь в 2019 году с Байконура. Как сообщили SpaceNews в ILS, "Протон Средний" получит головной обтекатель с увеличенным с 4 до 5 метров диаметром, а также обеспечивает, по сравнению с конкурентами (прежде всего ракетами Falcon 9 компании SpaceX), выгодные параметры выведения спутников на полярные орбиты.
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12.04.2018
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