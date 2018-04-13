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Директор ЦРУ рассказал о сотнях погибших в Сирии русских

13.04.2018 Lenta.ru 530 5
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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник: Leah Millis / Reuters

Директор ЦРУ Майк Помпео рассказал о нескольких сотнях недавно погибших в Сирии русских. Его слова передает AFP.

"Пару недель назад в Сирии русские повстречались с достойным противником, и пара сотен погибли", — такое заявление Помпео сделал в Сенате США на слушании, посвященном его назначению на пост госсекретаря США.

Помпео не уточнил, о чем именно идет речь. Скорее всего, он имел ввиду погибших в феврале в результате американских авиаударов в Сирии российских наемников.

В наступлении на позиции поддерживаемых США курдов у нефтяных полей "Коноко" принимали участие просирийские вооруженные отряды при поддержке иранских, иракских и афганских бойцов. Сообщалось, что среди наступавших была группировка ISIS Hunters ("Охотники на ИГИЛ"), под вывеской которой действует часть российской ЧВК Вагнера. Данные о погибших россиянах разнятся: сообщалось, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек.

Трамп 13 марта отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона. Вместо него он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео.
12.04.2018
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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
Восход
13871
№1
13.04.2018 01:37
Выборы прошли.
0
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RU
beka1
1479
№2
13.04.2018 02:17
Хотите сказать что Помпео подыгрывал Путину не сообщая ,,сотнях погибших русских,,?!
0
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RU
Восход
13871
№3
13.04.2018 02:57
Цитата, beka1 сообщ. №2
Хотите сказать что Помпео подыгрывал Путину не сообщая ,,сотнях погибших русских,,?!
А почему бы и нет? Вдобавок не хотели провоцировать на ответку. А сейчас уже все улеглось.
0
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RU
Друг Георгия
819
№4
13.04.2018 09:02
)) А может он просто число своих - под "принадлежность русских" подменил? Ведь это так удобно! Число - есть, а поди разберись, амеры - не азиаты, под европейцев "влёгкую сканают"
0
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RU
gerrfrost
3536
№5
13.04.2018 09:12
Цитата, q
Директор ЦРУ Майк Помпео рассказал о нескольких сотнях недавно погибших в Сирии русских.
Поднимает боевой дух... "Мы их сделаем!" А еще давно не слышно было, что  Россия - колосс на глиняных ногах... За 3 месяца возьмем Москву...
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