Директор ЦРУ рассказал о сотнях погибших в Сирии русских



Майк Помпео.

Источник: Leah Millis / Reuters Майк Помпео.Источник: Leah Millis / Reuters

Директор ЦРУ Майк Помпео рассказал о нескольких сотнях недавно погибших в Сирии русских. Его слова передает AFP.

"Пару недель назад в Сирии русские повстречались с достойным противником, и пара сотен погибли", — такое заявление Помпео сделал в Сенате США на слушании, посвященном его назначению на пост госсекретаря США.

Помпео не уточнил, о чем именно идет речь. Скорее всего, он имел ввиду погибших в феврале в результате американских авиаударов в Сирии российских наемников.

В наступлении на позиции поддерживаемых США курдов у нефтяных полей "Коноко" принимали участие просирийские вооруженные отряды при поддержке иранских, иракских и афганских бойцов. Сообщалось, что среди наступавших была группировка ISIS Hunters ("Охотники на ИГИЛ"), под вывеской которой действует часть российской ЧВК Вагнера. Данные о погибших россиянах разнятся: сообщалось, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек.

Трамп 13 марта отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона. Вместо него он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео.