Директор ЦРУ рассказал о сотнях погибших в Сирии русских
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Майк Помпео.
Источник: Leah Millis / Reuters
Директор ЦРУ Майк Помпео рассказал о нескольких сотнях недавно погибших в Сирии русских. Его слова передает AFP.
"Пару недель назад в Сирии русские повстречались с достойным противником, и пара сотен погибли", — такое заявление Помпео сделал в Сенате США на слушании, посвященном его назначению на пост госсекретаря США.
Помпео не уточнил, о чем именно идет речь. Скорее всего, он имел ввиду погибших в феврале в результате американских авиаударов в Сирии российских наемников.
В наступлении на позиции поддерживаемых США курдов у нефтяных полей "Коноко" принимали участие просирийские вооруженные отряды при поддержке иранских, иракских и афганских бойцов. Сообщалось, что среди наступавших была группировка ISIS Hunters ("Охотники на ИГИЛ"), под вывеской которой действует часть российской ЧВК Вагнера. Данные о погибших россиянах разнятся: сообщалось, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек.
Трамп 13 марта отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона. Вместо него он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео.
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12.04.2018
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beka1
1479
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№2
13.04.2018 02:17
Хотите сказать что Помпео подыгрывал Путину не сообщая ,,сотнях погибших русских,,?!
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Восход
13871
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№3
13.04.2018 02:57
Цитата, beka1 сообщ. №2
Хотите сказать что Помпео подыгрывал Путину не сообщая ,,сотнях погибших русских,,?!А почему бы и нет? Вдобавок не хотели провоцировать на ответку. А сейчас уже все улеглось.
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Друг Георгия
819
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№4
13.04.2018 09:02
)) А может он просто число своих - под "принадлежность русских" подменил? Ведь это так удобно! Число - есть, а поди разберись, амеры - не азиаты, под европейцев "влёгкую сканают"
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