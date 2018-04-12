Катер проекта "Раптор" спустили на воду в Петербурге
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Ударная версия патрульных катеров проекта 03160 «Раптор».
Источник: ТАСС/Сергей Савостьянов
После проведения испытаний он войдет в состав Балтийского флота
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Патрульный катер проекта 03160 "Раптор", предназначенный для ВМФ РФ, спустили на воду в Петербурге. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.
"Катер после проведения испытаний войдет в состав Балтийского флота. Патрульные катера проекта 03160 строятся на заводе "Пелла" по заказу Военно-морского флота", - сообщили в российском военном ведомстве.
"Рапторы" отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, а также эффективным для своего класса вооружением. Они могут доставлять группу из 20 морских пехотинцев для высадки в назначенном районе, нести патрульную службу, перехватывать и задерживать малые суда.
Район плавания катера - прибрежная зона морей, проливы, устья рек с удалением от пункта базирования на 100 миль.
Длина катера - 16,9 метра, ширина - 4,1 метра, осадка - 0,9 метра, экипаж - три человека. Вооружен "Раптор" двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 мм. Этот бронированный катер развивает скорость до 50 узлов.
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12.04.2018
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