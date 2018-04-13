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Разработчик показал облик российской подлодки будущего

13.04.2018 Российская газета 1211 7
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АПЛ "Хаски"
Предположительно перспективная АПЛ пятого поколения "Хаски".
Источник: malachite-spb.ru

В Сети появился постер от петербургского КБ "Малахит", специализирующегося на разработке подводных лодок. На картинке - субмарина странных очертаний, предположительно перспективная АПЛ пятого поколения "Хаски".

У "Малахита" есть опыт размещения облика подлодок будущего - так в 90-х годах в журнале "Гангут" появилось изображение будущей субмарины "Ясень", оказавшееся весьма точным, пишет Warhead.

О том, что облик АПЛ "Хаски" сформирован, стало известно в конце 2017 года. Субмарину оснастят роботами, способными работать как в воде, так и на суше, и самым современным вооружением - в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

- Судя по постеру, пусковые установки ракет располагаются в носовом и среднем отсеках корабля. В носовой части используется, вероятно, "лодочная" модификация универсальной пусковой установки на восемь крылатых ракет "Калибр", - считает научный редактор Warhead Илья Крамник.

В средней части субмарины изображены восемь крышек, под которыми также скрываются пусковые установки. Если учесть унификацию проекта с АПЛ "Ясень", то под каждой может быть размещен контейнер на четыре "Оникса"/"Циркона" или пять "Калибров" . Таким образом арсенал подлодки составит 40-48 крылатых ракет разных типов.

В носовой части художник изобразил крышки торпедных аппаратов, однако вряд ли это они - учитывая размещение в первом отсеке ракет, запасные торпеды там хранить просто негде. Скорее всего, в носу размещены контейнеры для запуска ложных целей - выполненных в габарите торпеды шумовых имитаторов подводной лодки. А сами торпеды, аналогично "Ясеню", размещены побортно в средней части корпуса. Либо применена еще более революционная технология: торпеды сбрасываются вниз подобно тому, как пускают ракеты стратегические бомбардировщики.

Обращает на себя внимание ограждение выдвижных устройств (в просторечии рубка) - оно угловатое и непривычной формы для меньшей радиолокационной заметности корабля в надводном положении. Носовые горизонтальные рули, похоже, сделаны выдвижными, в нижней части носа есть загадочный выступ - возможно, это антенна гидроакустического комплекса. Другие антенны ГАК размещены на корпусе корабля.

Кормовая часть с заключенным кольцевой обтекатель гребным винтом явно унифицирована с "Ясенями".

- Главный вопрос - когда всю эту красоту начнут строить? Предположим, что года через два-три, - резюмирует Крамник.


Антон Валагин
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
Робот
Хаски

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  • Комментарии
Комментариев 7, отображено с 1 по 7
RU
Восход
13871
№1
13.04.2018 01:28
Эта выдвинутая хрень в носовой части визуально больше диаметра корпуса (без учета толщины борта, кабельных трасс и трубопроводов).

Да и как лодка, будет срочно нырять с этой арматурой сразу после залпа? Там каждая минута дорога, чтобы не попасть под удар самолётов ПЛО.
0
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RU
ID: 1746
328
№2
13.04.2018 05:55
Да и как лодка, будет срочно нырять с этой арматурой сразу после залпа? Там каждая минута дорога, чтобы не попасть под удар самолётов ПЛО.  Скорее всего, это выдвижная ГАС, ранее, проходила информация, что ГАС будет до 5 тонн и подниматься на 25 - 30 м над лодкой.
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RU
tупырь
528
№3
13.04.2018 10:11
Цитата, Восход сообщ. №1
Эта выдвинутая хрень в носовой части визуально больше диаметра корпуса (без учета толщины борта, кабельных трасс и трубопроводов.
Скорее это выдвижная рама ПУ крылатых ракет. Подлодка в дрейфе подвсплывает к поверхности, выдвигает раму так, что верхняя часть ПУ оказывается над водой и делает залп. Подлодку не видно на радарах. Это плюс. Не надо заморачиваться с ракетами, стартующими из под воды. Это тоже плюс.
В средней части шахты баллистических ракет.
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IS
forumow
4654
№4
13.04.2018 10:28
Цитата, tупырь сообщ. №3
В средней части шахты баллистических ракет.
Такие же шахты есть и у "Ясеня", но БР там нет.
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RU
просто экспл
4194
№5
13.04.2018 11:28
Цитата, tупырь сообщ. №3
Скорее это выдвижная рама ПУ крылатых ракет. Подлодка в дрейфе подвсплывает к поверхности, выдвигает раму так, что верхняя часть ПУ оказывается над водой и делает залп. Подлодку не видно на радарах. Это плюс. Не надо заморачиваться с ракетами, стартующими из под воды. Это тоже плюс.
так вроде у нас нет дефицита ракет стартующих из  под воды .
зачем городить такую схему ? тем более что ракеты все равно будет хоть и частично но погружены . а значит это все равно почти подводный старт .
Цитата, forumow сообщ. №4
Такие же шахты есть и у "Ясеня", но БР там нет.
и нет их вроде как из за габаритов МБР , появятся новые МБР (если) то Хаски будет пулять и ими (тем более что часть Хаски будут в варианте ПЛАРБ) .

Цитата, q
Либо применена еще более революционная технология: торпеды сбрасываются вниз подобно тому, как пускают ракеты стратегические бомбардировщики.

а старые торпеды позволят такой способ пуска ?
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IS
forumow
4654
№6
13.04.2018 11:58
Цитата, просто экспл сообщ. №5
появятся новые МБР (если) то Хаски будет пулять и ими (тем более что часть Хаски будут в варианте ПЛАРБ) .
Никто столь маленьких МБР БРПЛ не обещает, также как и "Хаски - стратега".  На их базе собираются  сделать ПЛАРК - это правда, на смену "батонам" 949А. Собщалось, что новый статег 5-го поколения, на смену "Бореям", в инициативном пока порядке пилят на "Рубине". "Хаски" - это "Малахит", они стратегами не занимаются, чужой "хлеб".

Сравнение размеров отечественных и американских ПЛАРБ и МцАПЛ последнего поколения:
-1
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RU
ID: 3396
431
№7
13.04.2018 12:58
forumow
Картинки вроде правильные, но неверные.
Поданы так, что Огайо короче  Борея. А ведь Огайо даже длиннее на 0,7 метра.
И Ясень длиннее Вирджинии всего на 5 метров, а не в полтора раза, как видно на картинках.
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