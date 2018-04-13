Разработчик показал облик российской подлодки будущего



Предположительно перспективная АПЛ пятого поколения "Хаски".

Источник: malachite-spb.ru Предположительно перспективная АПЛ пятого поколения "Хаски".Источник: malachite-spb.ru

В Сети появился постер от петербургского КБ "Малахит", специализирующегося на разработке подводных лодок. На картинке - субмарина странных очертаний, предположительно перспективная АПЛ пятого поколения "Хаски".

У "Малахита" есть опыт размещения облика подлодок будущего - так в 90-х годах в журнале "Гангут" появилось изображение будущей субмарины "Ясень", оказавшееся весьма точным, пишет Warhead.

О том, что облик АПЛ "Хаски" сформирован, стало известно в конце 2017 года. Субмарину оснастят роботами, способными работать как в воде, так и на суше, и самым современным вооружением - в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

- Судя по постеру, пусковые установки ракет располагаются в носовом и среднем отсеках корабля. В носовой части используется, вероятно, "лодочная" модификация универсальной пусковой установки на восемь крылатых ракет "Калибр", - считает научный редактор Warhead Илья Крамник.

В средней части субмарины изображены восемь крышек, под которыми также скрываются пусковые установки. Если учесть унификацию проекта с АПЛ "Ясень", то под каждой может быть размещен контейнер на четыре "Оникса"/"Циркона" или пять "Калибров" . Таким образом арсенал подлодки составит 40-48 крылатых ракет разных типов.

В носовой части художник изобразил крышки торпедных аппаратов, однако вряд ли это они - учитывая размещение в первом отсеке ракет, запасные торпеды там хранить просто негде. Скорее всего, в носу размещены контейнеры для запуска ложных целей - выполненных в габарите торпеды шумовых имитаторов подводной лодки. А сами торпеды, аналогично "Ясеню", размещены побортно в средней части корпуса. Либо применена еще более революционная технология: торпеды сбрасываются вниз подобно тому, как пускают ракеты стратегические бомбардировщики.

Обращает на себя внимание ограждение выдвижных устройств (в просторечии рубка) - оно угловатое и непривычной формы для меньшей радиолокационной заметности корабля в надводном положении. Носовые горизонтальные рули, похоже, сделаны выдвижными, в нижней части носа есть загадочный выступ - возможно, это антенна гидроакустического комплекса. Другие антенны ГАК размещены на корпусе корабля.

Кормовая часть с заключенным кольцевой обтекатель гребным винтом явно унифицирована с "Ясенями".

- Главный вопрос - когда всю эту красоту начнут строить? Предположим, что года через два-три, - резюмирует Крамник.

Антон Валагин