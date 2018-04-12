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Авианосец "Адмирал Кузнецов" отремонтируют к 2020 году

13.04.2018 Российская газета 313 0
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ТАКР "Адмирал Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" ("Адмирал Кузнецов").
Источник: rg.ru

На 35-м судоремонтном заводе в Мурманске поставлен на ремонт тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов", сообщили в пресс-службе Северного флота.

На "Кузнецове" предстоит заменить котлы. Предполагается, что ремонт крейсера завершится в 2020 году, а в состав Северного флота корабль вернется в 2021 году.

Напомним, сегодня "Адмирал Кузнецов" остается единственным авианесущим крейсером ВМФ России, который был введен в эксплуатацию в 1991 году.

Год назад корабль вернулся из боевого похода в составе группировки, выполнявшей задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии. Впервые в истории России было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33, находящихся на борту "Адмирала Кузнецова". За два месяца летчики выполнили 420 боевых вылетов, поразив крылатыми ракетами более 1,2 тысяч объектов террористов.


Алексей Михайлов (Мурманск)
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Су-33
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
СФ

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