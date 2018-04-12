Авианосец "Адмирал Кузнецов" отремонтируют к 2020 году



Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" ("Адмирал Кузнецов").

Источник: rg.ru Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" ("Адмирал Кузнецов").Источник: rg.ru

На 35-м судоремонтном заводе в Мурманске поставлен на ремонт тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов", сообщили в пресс-службе Северного флота.

На "Кузнецове" предстоит заменить котлы. Предполагается, что ремонт крейсера завершится в 2020 году, а в состав Северного флота корабль вернется в 2021 году.

Напомним, сегодня "Адмирал Кузнецов" остается единственным авианесущим крейсером ВМФ России, который был введен в эксплуатацию в 1991 году.

Год назад корабль вернулся из боевого похода в составе группировки, выполнявшей задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии. Впервые в истории России было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33, находящихся на борту "Адмирала Кузнецова". За два месяца летчики выполнили 420 боевых вылетов, поразив крылатыми ракетами более 1,2 тысяч объектов террористов.

Алексей Михайлов (Мурманск)