Авианосец "Адмирал Кузнецов" отремонтируют к 2020 году
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" ("Адмирал Кузнецов").
Источник: rg.ru
На 35-м судоремонтном заводе в Мурманске поставлен на ремонт тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов", сообщили в пресс-службе Северного флота.
На "Кузнецове" предстоит заменить котлы. Предполагается, что ремонт крейсера завершится в 2020 году, а в состав Северного флота корабль вернется в 2021 году.
Напомним, сегодня "Адмирал Кузнецов" остается единственным авианесущим крейсером ВМФ России, который был введен в эксплуатацию в 1991 году.
Год назад корабль вернулся из боевого похода в составе группировки, выполнявшей задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии. Впервые в истории России было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33, находящихся на борту "Адмирала Кузнецова". За два месяца летчики выполнили 420 боевых вылетов, поразив крылатыми ракетами более 1,2 тысяч объектов террористов.
Алексей Михайлов (Мурманск)
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12.04.2018
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