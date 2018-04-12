"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
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Зенитно-артиллерийскийкомплекс "Деривация ПВО".
Источник: НПК "Уралвагонзавод"
"Уралвагонзавод" рассекретил облик зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация ПВО". Государственные испытания модуля планируется начать уже в текущем году, сообщил на выставке Defexpo India 2018 гендиректор корпорации Александр Потапов.
На данный момент точно известно, что машину, разработанную нижегородской компанией "Буревестник", поставили на шасси от новейшей БМП-3, усилив при этом блоками динамической защиты. Также она имеет необитаемый автоматический боевой модуль. Прочие характеристики по-прежнему остаются тайной.
"Комплекс универсален. Он служит для уничтожения воздушных, легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы, в том числе - укрытой в зданиях или сооружениях легкого типа", - подчеркивают на УВЗ.
В состав "Деривации ПВО" входит собственно сама боевая машина со скорострельной пушкой высокой баллистики и повышенной точностью стрельбы. Кроме того - транспортно-загрузочная и ремонтная машины, а также - комплект боеприпасов.
Арсенал комплекса, помимо штатных 57-мм снарядов от автоматической зенитной пушки С-60, осколочно-трассирующих ОР-281У и бронебойных БР-281У, составляют принципиально новые снаряды - многофункциональный с дистанционным взрывателем и управляемый артиллерийский.
Зенитно-ракетный комплекс способен работать в любое время суток и в любую погоду. Он недосягаем для систем оптического и радиоэлектронного противодействия. "Машина получает целеуказание как с центрального командного пункта, так и самостоятельно. Она способна обнаруживать, сопровождать и поражать цели, - поясняют разработчики. - Для ликвидации каждой конкретной мишени индивидуально подбирается наиболее эффективный боеприпас".
Татьяна Воробьева
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12.04.2018
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