"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"



Зенитно-артиллерийскийкомплекс "Деривация ПВО".

Источник: НПК "Уралвагонзавод" Зенитно-артиллерийскийкомплекс "Деривация ПВО".Источник: НПК "Уралвагонзавод"

"Уралвагонзавод" рассекретил облик зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация ПВО". Государственные испытания модуля планируется начать уже в текущем году, сообщил на выставке Defexpo India 2018 гендиректор корпорации Александр Потапов.

На данный момент точно известно, что машину, разработанную нижегородской компанией "Буревестник", поставили на шасси от новейшей БМП-3, усилив при этом блоками динамической защиты. Также она имеет необитаемый автоматический боевой модуль. Прочие характеристики по-прежнему остаются тайной.

"Комплекс универсален. Он служит для уничтожения воздушных, легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы, в том числе - укрытой в зданиях или сооружениях легкого типа", - подчеркивают на УВЗ.

В состав "Деривации ПВО" входит собственно сама боевая машина со скорострельной пушкой высокой баллистики и повышенной точностью стрельбы. Кроме того - транспортно-загрузочная и ремонтная машины, а также - комплект боеприпасов.

Арсенал комплекса, помимо штатных 57-мм снарядов от автоматической зенитной пушки С-60, осколочно-трассирующих ОР-281У и бронебойных БР-281У, составляют принципиально новые снаряды - многофункциональный с дистанционным взрывателем и управляемый артиллерийский.

Зенитно-ракетный комплекс способен работать в любое время суток и в любую погоду. Он недосягаем для систем оптического и радиоэлектронного противодействия. "Машина получает целеуказание как с центрального командного пункта, так и самостоятельно. Она способна обнаруживать, сопровождать и поражать цели, - поясняют разработчики. - Для ликвидации каждой конкретной мишени индивидуально подбирается наиболее эффективный боеприпас".

Татьяна Воробьева