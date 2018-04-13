Парад "терминаторов"



Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9".

Источник: © Предоставлено пресс-службой «Рособоронэкспорта» Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9".Источник: © Предоставлено пресс-службой «Рособоронэкспорта»

Чем Путин собрался нас пугать 9 мая.

Ритуальное шествие российских военных по Красной площади в рамках культа Великой Победы только тогда не приестся благодарным обывателям, если в каждом новом параде будет своя изюминка, и обязательно - могучая и страшная.

Раньше эту функцию выполняли новейшие российские танки "Армата", но сегодня бронированной машиной, которая ломается, даже не доезжая до места проведения парада, уже никого не удивишь. Посему из закромов российской оборонки извлекли нечто новенькое, которое на поверку оказалось не таким уж и новеньким.

Как сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков, в этом году в параде по случаю 73-летия победы над Германией примут участие робототехнические комплексы российской разработки "Уран-6" и "Уран-9". При этом Салюков использовал достаточно осторожный оборот "могут принять участие", видимо понимая, что даже в таком деле полностью полагаться на российских боевых роботов не стоит.

Итак, что это за устрашающие машины, которыми Владимир Путин решил попугать весь мир и восхитить обожающих его россиян?

Робототехнический комплекс "Уран-6". Источник: http://766uptk.ru

"Уран-6" и "Уран-9", несмотря на сходство в названии, предназначены для разных целей. "Шестерка" - дистанционно управляемый робот-сапер, заточенный под ликвидацию минных полей, такой себе радиоуправляемый бульдозер, подрывающийся на минах без особого ущерба для себя. Штука для Запада привычная, да и не штурмовая, а потому напугать ею кого-либо будет крайне сложно. Что же касается "Девятки", то это уже машина с более серьезными претензиями - боевой дистанционно управляемый робот, напичканный разным вооружением.

Визуально "Уран-9" представляет из себя этакий маленький танк высотой около полутора метров и массой 10 тонн. В базовом варианте "Девятка" оснащена 30-миллиметровой автоматической пушкой скорострельностью 350 - 400 выстрелов в минуту, пулеметом калибра 7,62 мм и управляемыми ракетами: четыре противотанковые под названием "Атака" и четыре противовоздушные ракеты "Игла". Все это выглядит достаточно грозно, однако на практике боевая эффективность российского робота вызывает большие вопросы.

Дело в том, что боевой робот - это по большому счету радиоуправляемая машинка, вроде детских игрушек. И хотя производители заявляют, что управлять танчиком можно на расстоянии до трех километров, в реальности все не так радужно. Для эффективного управления машиной нужна прямая видимость между пультом оператора и самим "Ураном", добиться чего в условиях пересеченной местности можно будет далеко не всегда. Радиосигнал глушится строениями, неровностями рельефа, более крупной техникой и даже кустами и деревьями. Так что пустить российских роботов в реальный бой - это большой риск потерять управление и просто отдать врагу вершину инженерной мысли российского оборонпрома.

Собственно, идея использовать в бою дистанционно управляемую технику совсем не нова. В СССР, например, разработки "телетанков" велись начиная с 30-х годов прошлого века и даже были выпущены пробные партии радиоуправляемых легких танков нескольких модификаций. Однако все они показали крайне низкую эффективность, в первую очередь из-за проблем с управлением. Так что с началом Второй мировой от идеи "телетанков" отказались. За прошедшие с тех пор годы технологии, конечно, ушли далеко вперед, и на Западе дистанционно управляемые боевые наземные машины активно разрабатываются и даже точечно применяются в горячих точках. В первую очередь для достаточно узких задач - разведки и разминирования. Насколько успешно могут россияне на сегодняшнем этапе технического развития хотя бы повторить западные разработки - вопрос скорее риторический. Истории с российским е-мобилем (русский ответ "Тесле") или йотафоном (русский ответ "Айфону") в данном случае показательны. Ни о первом, ни о втором россияне стараются больше не вспоминать, хотя шуму в СМИ в свое время было с избытком.

Что же касается боевых роботов, то для парада "Ураны" могут даже и пригодиться, вот только российским генералам стоит подумать о том, чтобы посадить внутрь роботов по особенно низкорослому буряту, готовому в любой момент взять управление на себя. Ведь если потерявший контроль боевой "Уран" поедет прямо на трибуну с Верховным главнокомандующим, у последнего может случиться пренеприятнейший конфуз.

Виталий Дяченко