"Виден только хвост": Як-130 "Варежка" упал на заливной луг



Построенный для ВКС России по программе 2017 года учебно-боевой самолет Як-130 (бортовой номер "100 красный", регистрационный номер RF-44448, серийный номер 1320). Кубинка, 12.08.2017.

Источник: Николай Краснов / russianplanes.net ( ссылка ) Построенный для ВКС России по программе 2017 года учебно-боевой самолет Як-130 (бортовой номер "100 красный", регистрационный номер RF-44448, серийный номер 1320). Кубинка, 12.08.2017.Источник: Николай Краснов / russianplanes.net ( ссылка )

Учебный Як-130 упал в Воронежской области: пилоты катапультировались

В Воронежской области разбился учебный самолет Як-130, он рухнул на заливной луг и глубоко вошел в землю. Оба летчика, 19-летний курсант и 38-летний инструктор, сумели катапультироваться и спуститься на парашютах на землю. Их состояние оценивается как удовлетворительное, авиаторов отправили в госпиталь в Борисоглебск.

Пилоты учебного турбореактивного самолета Як-130 сумели катапультироваться и успешно приземлиться на парашютах неподалеку от места крушения. На борту находились 38-летний инструктор, майор ВКС, и 19-летний курсант Краснодарского высшего авиационного училища летчиков.

По данным военного ведомства, командир экипажа доложил руководителю полетов о возникновении технической неисправности "одного из агрегатов машины", после чего было санкционировано катапультирование. В Грибановской станции "скорой помощи" заявили, что летчики были отправлены в военный госпиталь в Борисоглебске "в удовлетворительном состоянии".

Как сообщает RT со ссылкой на заявление Минобороны России, 12 апреля 2018 года самолет Як-130 потерпел аварию, поднявшись в воздух с учебной авиабазы в Борисоглебске Воронежской области. Разрушений он не причинил, упав вдали от населенных пунктов.

По данным РИА "Воронеж", самолет упал в 9:30 в Грибановском районе, у села Большие Алабухи. По словам местных жителей, самолет Як-130 разбился на заливном лугу возле реки Ворона, сейчас уровень воды там составляет 1 метр.

Спасатели с трудом добирались до места крушения самолета, сообщает агентство. Як-130 упал довольно далеко от берега, на машине не проехать - глубоко, но при этом глубина для лодки недостаточная.

"Услышала сильный грохот, он был похож на взрыв. Выбежала на улицу и увидела двух парашютистов, опускающихся возле речки. В этом месте летом косят сено, а сейчас луг залит водой", - заявила местная жительница. Другой

местный житель осмотрел место крушения в бинокль - виден только хвост самолета.

Источник агентства заявил, что Як-130 довольно глубоко вошел в землю, а пилоты смогли спастись благодаря грамотным действиям опытного инструктора. Сейчас жизни и здоровью авиаторов ничего не угрожает, сообщает ФАН.

Российский турбореактивный учебно-боевой самолет Як-130 (в классификации НАТО - Mitten, "Варежка" - "Газета.Ru") был разработан в начале девяностых годов Опытно-конструкторским бюро им. Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Впоследствии, в 1999 году, итальянская фирма покинула проект. Самолет создавался для замены в советских ВВС, а впоследствии - российских Военно-воздушных силах, самолета чехословацкого производства Aero L-39 "Альбатрос".

К началу 2017 году на российских заводах в Иркутске и Нижнем Новгороде было построено более 200 "Варежек" Як-130. Кроме ВКС РФ (70 самолетов на вооружении) Як-130 используется Белоруссией, Бангладеш, Алжиром и Мьянмой. Эти самолеты также в 2012 году в объеме 36 единиц заказала Сирия, но из-за разгоревшейся в стране гражданской войне реализовать заказ не получилось.

Як-130 представляет среднеплан с двумя двигателями российско производства АИ-222-25Ф. Самолет заявлен как крайне маневренный. Кабина с двумя местами пилотов прикрыта единым куполом-"фонарем".

Длина самолета - 11 метров, высота - 4,7 метра, размах крыла - 9,7 метров. Максимальная скорость самолета - 1000 км/ч. Практическая дальность - 1850 км, а боевое применение возможно в радиусе 1350 км.

"Варежка" может нести авиабомбы и управляемые ракеты "воздух-земля" и "воздух-воздух". Также Як-130 может быть вооружен авиапушками калибром 32 мм и 30 мм, и аппаратурой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Самолет предназначается для обучения курсантов летных училищ. На Як-130 отрабатывают взлет и посадку, навыки пилотирования, навигации, сложного маневрирования, а также приобретение навыков действий "на предельных режимах" полета. На внешнем рынке Як-130 позиционируется продавцами как учебно-тренировочный комплекс для освоения истребителей Су-30.

С 2006 года произошло шесть авиакатастроф с участием Як-130, не считая сегодняшнего крушения. В июне 2006 года прототип Як-130 разбился в Рязанской области, оба летчика катапультировались. У самолета отказала система управления.

В 2010 году предсерийный Як-130 рухнул в Липецкой области, экипаж также катапультировался, на земле разрушений не было. В 2014 году Як-13 разбился в Астраханской области, погиб летчик-подполковник ВВС Сергей Серегин.

В 2017 году, в июле, Як-130 разбился в Бангладеш, на юго-востоке страны. Пилоты также катапультировались и приземлились на парашютах. В сентябре 2017 года Як-130 рухнул в Волгоградской области, там также никто не пострадал.

В декабре 2017 год - вновь крушение в Бангладеш, сообщал НСН. В округе Кокс-Базар сразу два самолета столкнулись в воздухе, но пилоты также сумели катапультроваться.

Иван Жуковский