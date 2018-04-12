Путин: испытание российской сверхтяжелой ракеты планируется через 10 лет



Владимир Путин. Источник: cntv.ru. Владимир Путин. Источник: cntv.ru.

Президент отметил, что работа по созданию ракеты и площадки для ее запуска будет параллельной, чтобы и пусковой комплекс, и ракета появились одновременно

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Испытание российской сверхтяжелой ракеты планируется через 10 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через 10 [лет]", - сказал Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ.

Он отметил, что для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс, поскольку испытания планируются на этом космодроме. "Планируем, в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", - сказал Путин.

Он отметил, что работа по созданию ракеты и площадки для ее запуска будет параллельной, чтобы и пусковой комплекс, и ракета появились одновременно.