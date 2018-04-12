Путин: испытание российской сверхтяжелой ракеты планируется через 10 лет
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Владимир Путин. Источник: cntv.ru.
Президент отметил, что работа по созданию ракеты и площадки для ее запуска будет параллельной, чтобы и пусковой комплекс, и ракета появились одновременно
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Испытание российской сверхтяжелой ракеты планируется через 10 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через 10 [лет]", - сказал Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ.
Он отметил, что для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс, поскольку испытания планируются на этом космодроме. "Планируем, в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", - сказал Путин.
Он отметил, что работа по созданию ракеты и площадки для ее запуска будет параллельной, чтобы и пусковой комплекс, и ракета появились одновременно.
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12.04.2018
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