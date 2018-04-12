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Путин: испытание российской сверхтяжелой ракеты планируется через 10 лет

13.04.2018 ТАСС 238 0
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Владимир Путин
Владимир Путин. Источник: cntv.ru.

Президент отметил, что работа по созданию ракеты и площадки для ее запуска будет параллельной, чтобы и пусковой комплекс, и ракета появились одновременно

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Испытание российской сверхтяжелой ракеты планируется через 10 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через 10 [лет]", - сказал Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ.

Он отметил, что для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс, поскольку испытания планируются на этом космодроме. "Планируем, в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", - сказал Путин.

Он отметил, что работа по созданию ракеты и площадки для ее запуска будет параллельной, чтобы и пусковой комплекс, и ракета появились одновременно.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром

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