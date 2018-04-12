"Яндекс" рассказал, что в космосе россиянам интереснее всего жизнь, Марс и туалет



Главный офис компании "Яндекс" в Москве.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Главный офис компании "Яндекс" в Москве.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Чаще всего люди искали информацию о полете Юрия Гагарина и о том, чем занимаются современные космонавты, спрашивали, где еще есть жизнь во Вселенной, пытались вспомнить название фильма-катастрофы

"Яндекс" изучил, какую информацию о космосе искали россияне в последний год. Ежемесячно поисковик обрабатывает около 2,8 млн запросов со словом "космос", а больше всего — традиционно в апреле. Чаще всего пользователи ищут фотографии небесных тел и фильмы про космос. Также популярны компьютерные игры про космос, сериалы и мультфильмы. ТАСС подробно рассказывает о самых популярных запросах.

Вопросы про космос

Если брать все поисковые запросы, то сильнее всего россиян интересуют вехи освоения космоса: кто и когда что-то сделал там впервые. Одно из распространенных заблуждений пользователей "Яндекса" — что Белка и Стрелка были первыми собаками в космосе. На самом деле за три года до них на орбиту отправили собаку Лайку. Аппараты еще не умели возвращать на Землю, поэтому Лайка умерла от жары и удушья.

Любопытно, что пилотируемые полеты на Луну, где больше преуспели американцы, не попали в первую тридцатку. Даже название шлюзового отсека МКС занимало умы чаще, чем экспедиции к спутнику Земли. Также на верхних строчках рейтинга оказались вопросы о том, что вообще такое космос и каковы его свойства.

Вопросы про космонавтов

Самый частый вопрос про космонавтов касается вымышленных героев, которые спасли человечество от конца света. Вероятно, россияне пытались вспомнить название фильма "Армагеддон" про отважных бурильщиков в скафандрах. Впрочем, тем же летом 1998-го на экраны вышла похожая картина — "Столкновение с бездной". В отличие от "Армагеддона" там кусок кометы все-таки врезался в Землю и погубил миллионы людей, но если бы не космонавты, то все закончилось бы еще хуже.

Вопросы про Юрия Гагарина

В биографии космонавта номер один россиян занимают два момента: 108-минутный полет на орбиту в 1961 году и гибель в авиакатастрофе в 1968-м. Запросы по этим темам лидируют с огромным отрывом. В десятку также попал курьезный вопрос о том, почему Гагарин полетел в космос именно в День космонавтики. Предельно серьезный и поначалу сбивающий с толку ответ: Юрий Алексеевич отправился на орбиту не в День космонавтики (праздник был установлен в 1962-м).

Интересно, что если пользователи задают вопрос не конкретно про Гагарина, а ищут самых известных людей, связанных с космосом, Гагарин за прошедший год уступает по запросам миллиардеру Илону Маску, который развивает частную космонавтику и обещает организовать экспедицию на Марс.

Про какие планеты спрашивают чаще всего

Самой популярной планетой стал Марс, куда целились кабриолетом инженеры Илона Маска, а разные страны собираются отправить исследовательские аппараты и людей. Впрочем, планеты расположились в рейтинге намного ближе друг к другу, чем в Солнечной системе, и явного фаворита среди них нет. А третье место и вовсе занял Плутон, которого разжаловали в карликовые планеты. Как и полноценные планеты, Плутон вращается вокруг Солнца и достаточно большой, чтобы гравитация придала ему округлую форму, но ему недостает массы, чтобы расчистить пространство вокруг себя.

На какой планете...

О планетах россияне больше всего хотят знать, какие из них обитаемые. На данный момент известна только одна такая планета — Земля. Но в 1961 году астроном Фрэнк Дрейк придумал уравнение для расчета примерного числа развитых цивилизаций в нашей галактике. Это уравнение представляет собой произведение семи переменных. Значения переменных точно не известны, поэтому у ученых получаются разные решения. Одни говорят, что мы одиноки, другие — что в Млечном Пути у нас есть десятки миллионов соседей.

Кто во Вселенной самый...

Когда разговор заходит о Вселенной, россиян больше всего интересует размер. Самая большая планета впечатлила бы их не больше, чем наш Юпитер. Дело в том, что крупные планеты состоят из газа, который сжимается под собственным весом. При массе в 13 раз больше, чем у Юпитера, в них начинается термоядерный синтез, и они уже не считаются планетами. Их радиус при этом может быть даже меньше, чем у нашего гиганта. Звезды — другое дело. Радиус UY Щита в 1700 раз больше, чем у Солнца: в нашей системе она втиснулась бы в орбиту все того же Юпитера. А самая тяжелая из известных звезд — RMC 136a1: она тяжелее Солнца в 315 раз (и ярче почти в 9 млн раз).

Марат Кузаев