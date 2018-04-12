Медведев: страна гордится теми, кто делает Россию великой космической державой



Источник: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Источник: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Председатель правительства также отметил, что примерами успехов ученых в космической сфере являются космодром Восточный и крупнейший в мире комплекс спутниковой навигации ГЛОНАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, отметив, что гордится теми, кто позволяет России оставаться великой космической державой. Текст телеграммы размещен в четверг на сайте кабмина.

"Константин Циолковский, Сергей Королев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов открыли миру дорогу в космос. Мы гордимся ими и всеми, кто сегодня работает в отрасли, делает все, чтобы Россия оставалась великой космической державой", - говорится в сообщении.

Примерами успехов нынешних ученых в космической сфере являются "современный космодром Восточный, крупнейший в мире комплекс спутниковой навигации ГЛОНАСС, новые космические аппараты, ракеты-носители тяжелого класса, международные программы и проекты", отметил председатель правительства.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Указом Президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года в этот день установлена памятная дата РФ - День космонавтики.