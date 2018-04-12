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Россия выполнит в 2018 году более 30 запусков в космос

13.04.2018 ТАСС 248 0
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Генеральный директор Государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров
Генеральный директор Государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Количество запусков будет увеличено по сравнению с 2017 годом, сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия планирует выполнить в 2018 году более 30 космических запусков. Об этом сообщил глава госкопорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"В этом году мы планируем увеличение запусков - более 30", - сказал он в эфире "России 24".

Комаров также отметил, что будет увеличено производство космических аппаратов.

Также он отметил, что программа запуска в космос спутников OneWeb позволит увеличить число запусков в 2019 году. В этой связи глава госкорпорации напомнил, Центр Хруничева подписал в рамках этой программы опцион на запуск 11 ракет "Протон".

Россия сейчас остается на втором месте по количеству запусков ракет: в прошлом году отечественные ракеты стартовали 21 раз, американские - 29 раз, на третьем месте - Китай (18 запусков). С начала 2018 года российские ракеты стартовали пять раз.

Госкорпорация не рассматривает объединение с российскими оборонными предприятиями и не планирует инициировать этот процесс, отметил Комаров.

"Мы вопрос этот узнали из прессы и в общем-то не рассматривали. Любое объединение и любая реформа должны иметь какие-то свои основания. Мы видим, что поступательно развивается Роскосмос, движется вперед. В принципе, могут быть синергии и от объединений, но, на мой взгляд, нужно очень внимательно смотреть на необходимость и целесообразность такого объединения - по принципу "не навреди", - сказал он.

"Я думаю, мы не будем инициаторами этого объединения", - подчеркнул Комаров.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в РФ может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг, объединяющий разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения, ракет-носителей, спутников и космических кораблей. В состав структуры, по данным газеты, планируется включить Роскосмос, "Алмаз-Антей", КТРВ и "РТИ Системы".
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Роскосмос
РТИ им. Минца

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