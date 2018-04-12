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Центр космического приборостроения создадут в Росатоме

13.04.2018 ТАСС 196 0
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РФЯЦ-ВНИИЭФ
Саровский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Источник: http://www.atomic-energy.ru/

Участие в выполнении космических программ РФ рассматривается в качестве одного из перспективных направлений диверсификации деятельности госкорпорации

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Центр космического приборостроения, создаваемый на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), будет введен в работу в январе 2019 года. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

В настоящее время ведется подготовка инвестиционных документов и подача паспорта проекта в Росатом.

Госкорпорация отмечает, что участие в выполнении космических программ РФ рассматривается в качестве одного из перспективных направлений диверсификации деятельности Росатома.

Основным видом деятельности Центра будет выполнение НИОКР по космической тематике. Партнерами ЦКП станут институты РАН и предприятия Госкорпорации "Роскосмос": Институт космических исследований и Институт астрономии, АО "НПО им. С.А. Лавочкина", ПАО "РКК "Энергия" им. С.П.Королева", АО "КБ "Арсенал" и другие.

РФЯЦ-ВНИИЭФ обладает необходимыми компетенциями в этой области техники и собственными уникальными технологиями.

"Здесь создана совершенно новая для России технология и научно-производственная база изготовления металлических рентгеновских зеркал с шероховатостью рабочих поверхностей менее одного нанометра и отклонением от заданной формы менее 2 мкм. В мире подобной технологией обладает только NASA", - говорится в сообщении.

В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ участвует в проекте создания космической обсерватории "Спектр-Ультрафиолет", работающей в УФ-диапазоне. Зона ответственности РФЯЦ-ВНИИЭФ - создание блока спектрографов - прибора для регистрации ультрафиолетового излучения звезд и построение их изображений в УФ и оптическом участках спектра.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Росатом
Роскосмос
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Энергия РКК
Проекты
ОБСЕ

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