Комплексы РЭБ впервые примут участие в параде Победы в Хабаровске
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Бронетранспортеры БТР-82А.
Источник: Пресс-служба ЦВО
По главной площади города также пройдут тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", БТР-82А и армейский мотовездеход АМ-1
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", бронетранспортеры БТР-82А и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Леер-2" и "Инфауна" впервые примут участие в параде в День Победы в Хабаровске. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.
"Впервые в составе механизированной колонны, которая будет задействована в параде войск Хабаровского гарнизона, по главной площади города Хабаровска пройдут тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ "Пикап", комплексы РЭБ "Леер-2" и "Инфауна". Всего в военном параде в Хабаровске планируется задействовать более 100 единиц вооружения и военной техники", - сказал Гордеев.
Как сообщалось ранее, в параде в Хабаровске задействуют более 1,9 тыс. военнослужащих, в том числе более 1,3 тыс. - от Восточного военного округа.
Всего в парадах от округа задействуют более 7,5 тыс. военных и около 330 единиц боевой техники, еще порядка 2,8 тыс. человек будут представлять другие силовые ведомства.
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12.04.2018
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