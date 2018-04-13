Индия может модернизировать в России танки Т-90
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Танк Т-90С.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Заместитель директора ФСВТС отметил, что в ходе встреч на различных выставках "индийские партнеры высказывают интерес к современным высокотехнологичным образцам вооружения и военной техники"
ЧЕННАИ, /Индия/, 12 апреля. /ТАСС/. Индийские танки Т-90 могут быть модернизированы в России. Об этом журналистам сообщил в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
"Российская сторона направила соответствующие предложения по модернизации Т-90. После их оценки партнерами ожидается проведение в России технических и полевых испытаний", - сказал он.
Дрожжов отметил, что в ходе встреч на различных выставках "индийские партнеры высказывают интерес к современным высокотехнологичным образцам вооружения и военной техники, в том числе к БМПТ "Терминатор" и танку Т-14 "Армата".
Т-90С - экспортный вариант танка Т-90. Он имеет мощное вооружение, современную систему управления огнем, надежную броневую защиту и высокую маневренность, предназначен для борьбы в любое время суток и в различных природно-климатических условиях с танками, самоходными орудиями и другими бронированными объектами.
Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.
Боевая масса "Терминатора", согласно данным с сайта производителя, составляет 44 тонны. Машина оснащена двумя автоматическими пушками 2А42 калибра 30 мм и спаренным с ними пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм.
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12.04.2018
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