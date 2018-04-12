В Приамурье мотострелков подняли по тревоге на учениях
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Экипаж танка Т-72 Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
БЛАГОВЕЩЕНСК,12 апр - РИА Новости. Мотостреловые соединения Восточного военного округа в Амурской области подняты по тревоге в рамках стартовавших тактических учений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
По замыслу учений, тактическим группам предстоит отражать наступление крупных сил противника, используя опыт современных военных конфликтов. В завершении маневров состоится этап боевой стрельбы из всех видов задействованного вооружения.
Учения продлятся неделю, в них задействованы более одной тысячи военнослужащих и около 200 единиц боевой техники, в том числе танки Т-72Б3, БМП-2, артиллерийские САУ 2С3 "Акация" и минометы "Сани", реактивные системы БМ-21 "Град", зенитные установки "Шилка" и ПЗРК "Игла".
Подразделения совершают комбинированный марш на штатной технике и железнодорожном транспорте на один из полигонов.
"Во время выдвижения отрабатываются элементы отражения воздушных ударов авиации условного противника, диверсий разведывательных групп и управление подразделениями в условиях активного радиоподавления связи "вражескими" средствами РЭБ", - сообщает пресс-служба округа.
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12.04.2018
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