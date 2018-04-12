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Россия ожидает подписания контракта с Индией по танкам Т-90С в этом году

13.04.2018 РИА Новости 290 0
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Танк Т-90 индийской армии
Танк Т-90 индийской армии.
Источник: © AP Photo / Channi Anand

ЧЕННАИ (Индия), 12 апр - РИА Новости. Россия ожидает, что в этом году с Индией будет подписан контракт на увеличение программы лицензионного производства танков Т-90С, сообщил РИА Новости в четверг заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов.

Лицензия на производство 1000 танков Т-90С была передана Индии в 2001 году. Ранее Россия уже продляла лицензию и выражала готовность удовлетворить любое предложение по поставкам танков или их производству в Индии.

"За длительное время эксплуатации танк зарекомендовал себя хорошо, и сейчас идет речь об увеличении программы лицензионного производства. Подписание контракта ожидаем в текущем году", - сказал Дрожжов на выставке Defexpo-2018, не уточняя детали.

До этого в индийских СМИ была опубликована информация, согласно которой Комиссия по оборонным закупкам Минобороны Индии одобрила сделку с Россией о закупке 464 Т-90МС. Планируется, что в Индии будет организована лицензионная сборка машин.

Одобрение комиссией по оборонным закупкам является необходимым этапом госзаказа, которое не гарантирует заключение сделки, но позволяет приступить к предметным переговорам с потенциальным поставщиком.

Кроме того, в СМИ сообщалось и о том, что Индия обратилась к России с запросом о модернизации тысячи Т-90, уже стоящих на вооружении сухопутных войск этой страны.

Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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