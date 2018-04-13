Российские и белорусские десантники уничтожили базу диверсантов на учениях
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Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
БРЕСТ, 12 апр - РИА Новости. Десантно-штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии в ходе учений на полигоне Брестский уничтожили базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) и освободили захваченный диверсантами населенный пункт, сообщило в четверг Минобороны России.
"Под Брестом десантно-штурмовые подразделения ВДВ России и ССО Республики Беларусь отработали действия по поиску диверсантов противника в одном из назначенных районов. В ходе проведения воздушной разведки с использованием белорусских беспилотных авиационных комплексов разведчики двух стран обнаружили базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ), которая далее была заблокирована двумя ротными тактическими группами союзного десанта", - сказано в сообщении.
В нем отмечено, что российские и белорусские военнослужащие "оказали мощное информационное воздействие на членов НВФ, после чего приступили к выполнению специальной операции по уничтожению бандитов в блокированном ими населенном пункте".
При воздушной поддержке вертолетов Ми-8 десантники нанесли "противнику" огневое поражение из всех видов штатного вооружения, затем силами смешанных десантно-штурмовых групп под прикрытием бронетранспортеров БТР-80 и снайперов провели зачистку населенного пункта на одном из заданных направлений.
В течение ближайшего времени сводной батальонной тактической группе предстоит выполнить поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника еще по двум направлениям. Трехэтапная активная фаза учений завершится проведением боевой стрельбы.
В Брестской области Республики Беларусь с 10 по 12 апреля проходит активная фаза совместных учений подразделений псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России и 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО ВС Белоруссии. В ходе маневров военнослужащие двух стран десантировались воздушным и посадочным способом в назначенные районы, где совместно отрабатывают навыки ведения контрдиверсионных действий по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов условных НВФ.
В учениях на полигоне Брестский задействованы более 600 человек и около 100 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии. От российской стороны в маневрах участвует усиленная десантно-штурмовая рота 104-го десантно-штурмового полка псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек. Для российских десантников - это первые в 2018 году международные учения за пределами РФ.
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12.04.2018
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Восход
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№1
13.04.2018 03:13
Это все прелестно со стороны, но на войне так не будет , на войне будет все по настоящему, поэтому учитесь военному делу должным образом.
Выберите хотя бы две тысячи объектов диверсий по всей стране- от АЭС, ГЭС и баз АПЛ до железнодорожных мостов через небольшие речушки и тоннелей. Порты, причальные комплексы, корабли на стоянках (включая гражданские танкеры), нефтебазы, НПЗ, штабы, узлы связи, командные пункты, казармы воинских частей, авиатехника на аэродромах, ОТРК и комплексы ПВО в местах дислокации, ТЭЦ и газопроводы, ЛЭП (через которые идёт электроснабжение целых регионов), администрации городов и областей, краевые и городские управления ФСБ и МВД и многое многое другое.
Мобилизуйте для выполнения этих задач весь свободный л/с частей СПН ГРУ, СПН ВМФ, ССО, разведроты и разведбатальоны ВДВ и МП, т.е. всех, кто хотя бы факультативно может забрасываться в тыл и выполнять задачи по своим способностям (например, всего один человек может вывести из строя целый центр связи, повредив провисающие кабеля).
Соответственно другая сторона должна пытаться нейтрализовать угрозы. Должны быть мобилизованы все региональные отряды РОСН ФСБ, ОМОН, ОМСН (СОБР), спецназ ВВ, спецназ ГУФСИН, пограничники и они не просто должны кататься по дорогам на БТРах, а прочесывать леса, поля и горы, жить в них неделями, перенося все тяготы, спать в спальниках под дождем. Слишком долго сидели в кабинетах и маршировали на платцу, пора бы уже побегать пару недель по пересечённой местности.
Должны быть задействованы тысячи, десятки тысяч людей. Не играйте в одни ворота, это опасный самообман.
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