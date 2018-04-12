РФ рассчитывает подписать контракт на поставку С-400 Индии до конца года, сейчас идут коммерческие переговоры - ФСВТС России



ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ.

Источник: Артем Житенев / РИА Новости ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ.Источник: Артем Житенев / РИА Новости

Ченнаи (Индия). 12 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - РФ и Индия ведут коммерческие переговоры по поставке С-400, Россия рассчитывает подписать контракт в этом году, сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"С партнерами обсуждены все технические вопросы. Находимся на этапе коммерческих переговоров. Надеемся подписать данный контракт в текущем году", - заявил В.Дрожжов.

Он отметил, что зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" уже поставляется в различные страны мира. "Этот вид вооружения является надежным оборонительным средством, и поэтому он пользуется большим спросом. Индия также проявляет интерес к данной системе", - сказал замглавы ФСВТС России.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию систем С-400 было подписано в октябре 2016 года, однако контракт на поставку этих систем ПВО до сих пор не заключен.

29 марта В.Дрожжов сообщил "Интерфаксу", что контракты с Индией на поставку С-400 могут быть подписаны уже в апреле во время визита индийского министра обороны в РФ.

"Мне бы очень хотелось. Все необходимые контрактные документы подготовлены", - сказал он, отвечая на вопрос агентства, планируется ли подписать данные контракты во время визита министра обороны Индии в РФ.

Ранее сообщалось, что Индия хотела бы приобрести у России до 12 зенитных ракетных систем С-400 - об этом говорилось на официальном стенде программы Make in India ("Сделайте в Индии") на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге (июль 2016 года).

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Как сообщалось, Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай. Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.