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Россия предложила Индии уникальную подлодку

12.04.2018 Российская газета 478 0
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Подводная лодка "Амур-1650"
Подводная лодка "Амур-1650".
Источник: ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"

Россия предложила Индии подводную лодку "Амур-1650" в качестве базового проекта для национальной субмарины, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя главы ЦКБ "Рубин" Андрея Баранова.

- В рамках объявленного Индией тендера мы предлагаем нашу подлодку с воздухонезависимой энергетической установкой в качестве базового проекта. Корабль представлен на нашем стенде. Речь о том, что Индия хочет строить свою подлодку, но с участием иностранного проектанта. Доля зарубежного участия довольно высока, поскольку в Индии просто некому этим заниматься, - рассказал Баранов в день открытия выставки Defexpo India 2018. Он добавил, что требования в части оборудования и материалов достаточно высокие: от 40 до 60 процентов национального участия.

Подлодка "Амур" - модификация российской многоцелевой дизель-электрической субмарины проекта 677 "Лада". Уникальность "Амура" в анаэробной силовой установке - необходимая для электродвигателей энергия получается химическим способом из топливных элементов при помощи процесса. Это избавляет субмарину от необходимости периодически всплывать для зарядки аккумуляторов. "Амур-1650" оснащен гидроакустической антенной, способной обнаруживать особо малошумные цели, шестью торпедными аппаратами и установкой вертикального пуска 10 ракет "Калибр или "Оникс". Весь боезапас может быть выпущен одним залпом.

Индия испытывает серьезные проблемы с созданием собственных подлодок. Первая атомная субмарина индийской постройки S 73 Arihant находится в длительном ремонте после аварии в реакторном отсеке. Поэтому ВМС страны объявили тендер на стрительство подлодок с участием иностранных проектировщиков. Российская Объединенная судостроительная компания представила на Defexpo India 2018 пять проектов субмарин разных классов.

Тем временем

В Индии состоялась мировая премьера палубной версии российского комплекса ПВО ближнего радиуса действия "Панцирь-МЕ". Корабельный вариант использует боеприпасы от сухопутной версии и перспективную ракету "Гермес-К", наводящуюся при помощи беспилотника.


Антон Валагин
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Индия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Амур-1650
П-800 Оникс
Панцирь-МЕ
Компании
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
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БПЛА
ВНЭУ

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