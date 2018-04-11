Морская гордость Ким Чен Ына



Ким Чен Ын на катере типа Nongo.

Источник: dambiev.livejournal.com Ким Чен Ын на катере типа Nongo.Источник: dambiev.livejournal.com

В 2000-е годы северокорейский флот начал пополняться новыми ракетными катерами. Вчера, 10 апреля, блог dambiev.livejournal.com опубликовал снимки Ким Чен Ына на одном из катеров, которые именуются американцами как Nongo.

Характеристики ракетных катеров типа Nongo, как, впрочем, и всей северокорейской техники, держатся в секрете. При этом известно, что их длина составляет 35 или 40 м (в зависимости от модификации), а водоизмещение достигает 200 т. Благодаря использованию воздушной подушки катера могут развивать скорость до 48 узлов (90 км/ч).

Катер типа Nongo. Источник: dambiev.livejournal.com

Каждый из катеров оснащается артустановкой калибра 57 или 76 мм, а также несколькими 30-мм скорострельными пушками. Кроме того, по неподтверждённой информации, они могут вооружаться ракетами X-35. Особенностью катеров типа Nongo является их "стелсоподобная" форма. По неофициальной информации, северокорейский флот получил шесть таких катеров.