Американцы помогут Тайваню строить подлодки



Субмарины ВМС Тайваня.

Источник: defensenews.com Субмарины ВМС Тайваня.Источник: defensenews.com

В ближайшие годы у Тайваня могут появиться высокотехнологичные субмарины собственного производства. Вчера, 10 апреля, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США разрешил американским оборонным компаниям продавать Тайваню технологии строительства подлодок.

Ещё в 90-е годы Минобороны Тайваня запланировало покупку восьми дизель-электрических субмарин у иностранного поставщика. Военное ведомство вело переговоры с США, Германией и Испанией, но из-за давления Китая все эти страны отказались от поставок или заморозили переговорный процесс.

В 2016 году тайваньская судостроительная корпорация China Shipbuilding Corporation (CSBC) в рамках национальной программы обновления подводного флота открыла центр разработки подлодок. В прошлом году Минобороны Тайваня официально объявило о планах постройки новых боевых субмарин собственными силами.

По неофициальной информации, Тайвань сможет закупить у американских компаний технологии производства сонаров, перископов, систем вооружения и управления для подлодок. Единственное, чем США не смогут помочь Тайваню в строительстве субмарин — это двигательными установками, поскольку американские субмарины используют ядерные энергоустановки.

Сегодня на вооружении тайваньских ВМС состоят четыре подлодки: две типа Guppy и две типа Sea Dragon. При этом к выполнению военных задач пригодны только две субмарины типа Sea Dragon, построенные в 80-е годы, а подлодки типа Guppy 1945 года постройки небоеспособны и используются для учебных целей.