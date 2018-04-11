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Американцы помогут Тайваню строить подлодки

12.04.2018 Warspot 205 0
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Субмарины ВМС Тайваня.
Субмарины ВМС Тайваня.
Источник: defensenews.com

В ближайшие годы у Тайваня могут появиться высокотехнологичные субмарины собственного производства. Вчера, 10 апреля, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США разрешил американским оборонным компаниям продавать Тайваню технологии строительства подлодок.

Ещё в 90-е годы Минобороны Тайваня запланировало покупку восьми дизель-электрических субмарин у иностранного поставщика. Военное ведомство вело переговоры с США, Германией и Испанией, но из-за давления Китая все эти страны отказались от поставок или заморозили переговорный процесс.

В 2016 году тайваньская судостроительная корпорация China Shipbuilding Corporation (CSBC) в рамках национальной программы обновления подводного флота открыла центр разработки подлодок. В прошлом году Минобороны Тайваня официально объявило о планах постройки новых боевых субмарин собственными силами.

По неофициальной информации, Тайвань сможет закупить у американских компаний технологии производства сонаров, перископов, систем вооружения и управления для подлодок. Единственное, чем США не смогут помочь Тайваню в строительстве субмарин — это двигательными установками, поскольку американские субмарины используют ядерные энергоустановки.

Сегодня на вооружении тайваньских ВМС состоят четыре подлодки: две типа Guppy и две типа Sea Dragon. При этом к выполнению военных задач пригодны только две субмарины типа Sea Dragon, построенные в 80-е годы, а подлодки типа Guppy 1945 года постройки небоеспособны и используются для учебных целей.
11.04.2018
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Страны
Германия
Испания
Китай
США
Тайвань
Продукция
CH-53
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯЭУ

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