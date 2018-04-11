Беспилотники научились выслеживать и уничтожать катера



Switchblade. Фото: Aviation Week. Switchblade. Фото: Aviation Week.

Американская компания AeroVironment разработала систему взаимодействия разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-20B Puma и барражирующих боеприпасов Switchblade. Как сообщает Defense Aerospace, благодаря такой системе беспилотник способен обнаруживать катера противника и передавать данные о них боеприпасу. Последний по команде оператора может обнаруженные катера уничтожать.

Автоматизация многих процессов позволяет существенно ускорить решение той или иной задачи и повысить точность ее выполнения. В частности, использование различного вида роботов позволяет военным быстрее и точнее проводить разведку, а совместно использование нескольких роботизированных систем - быстрее реагировать на разные угрозы.

Разведывательный беспилотник RQ-20B оснащен тепловизором и оптико-электронной камерой и системой автоматического распознавания обнаруженных целей. Схема его взаимодействия с барражирующим боеприпасом такова: беспилотник находится в воздухе и ведет разведку заданного района, а при обнаружении цели передает ее изображение на пульт оператора, а координаты - боеприпасу Switchblade.

После получения координат Switchblade стартует и направляется к цели. Все время полета боеприпас получает обновленные координаты цели, подлетев к которой запрашивает разрешение на нанесения удара у оператора. После получения такого разрешения Switchblade поражает цель. Команду на уничтожение цели можно отменить, тогда боеприпас либо останется летать над заданным районом, либо вернется.

Демонстрационные испытания RQ-20B в связке с барражирующим боеприпасом Switchblade уже состоялись и были признаны успешными. Как ожидается, в ближайшее время будут проведены еще несколько испытаний. Затем AeroVironment намерена приступить к серийному выпуску новой системы взаимодействия беспилотников.

Масса барражирующего боеприпаса Switchblade, также классифицируемого как "беспилотник-камикадзе", составляет около килограмма. После запуска аппарат раскладывает крылья, включает электромотор и начинает трансляцию видео на пульт управления. Продолжительность полета беспилотника составляет от 20 до 40 минут в зависимости от того, оснащен аппарат боезарядом или нет.

Switchblade может совершать полеты на скорости до 60 километров в час под управлением оператора или самостоятельно по заранее намеченной программе. В свою очередь легкий RQ-20B способен развивать скорость до 83 километров в час и находиться в воздухе до трех часов. Масса аппарата составляет около шести килограммов.

В ноябре 2016 года американская компания Lockheed Martin и ее подразделение Sikorsky провели испытания группы из четырех беспилотников, в числе которых были обеспилоченный вертолет SARA (на базе гражданского S-76) и беспилотный синхроптер K-Max. Все эти аппараты были задействованы в тушении пожара.

Испытания состоялись в международном аэропорту в Роуме в штате Нью-Йорк. В них, помимо SARA (Sikorsky Autonomy Research Aircraft, автономный исследовательский летательный аппарат Sikorsky) и K-Max, участвовали квадрокоптер Indago и разведывательный беспилотник Desert Hawk 3.1.

Во время испытаний квадрокоптер Indago самостоятельно обнаружил пожар и передал его координаты K-Max. Тот, в свою очередь, взлетел, набрал воды в специальную емкость и сбросил ее на огонь. В то же время запущенный оператором беспилотник Desert Hawk 3.1 облетел местность и нашел потерявшегося человека.

Затем аппарат передал координаты человека ближайшему к нему беспилотнику - K-Max, а тот переслал их обеспилоченному вертолету SARA. После этого SARA долетел до потерявшегося, принял его на борт и привез в аэропорт. Вся операция прошла без участия операторов.

Василий Сычёв