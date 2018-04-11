

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет Ихаб Ахмед Талаат Наср на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств. 11 апреля 2018.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет Ихаб Ахмед Талаат Наср на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств. 11 апреля 2018.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил углубляющееся военно-техническое сотрудничество с Египтом.

"Укрепляется стратегическое партнерство с Египтом. В августе наша страна отметит 75-летие установления дипломатических отношений. Российско-египетское взаимодействие носит действительно активный характер", - сказал Путин на церемонии вручения послами иностранных государств верительных грамот.

"Здесь и строительство первой в Египте атомной электростанции, и создание в районе Порт-Саида российской промышленной зоны и углубляющееся военное и военно-техническое сотрудничество", - отметил президент.