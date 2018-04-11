Путин отметил углубляющееся военно-техническое сотрудничество с Египтом
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Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет Ихаб Ахмед Талаат Наср на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств. 11 апреля 2018.
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил углубляющееся военно-техническое сотрудничество с Египтом.
"Укрепляется стратегическое партнерство с Египтом. В августе наша страна отметит 75-летие установления дипломатических отношений. Российско-египетское взаимодействие носит действительно активный характер", - сказал Путин на церемонии вручения послами иностранных государств верительных грамот.
"Здесь и строительство первой в Египте атомной электростанции, и создание в районе Порт-Саида российской промышленной зоны и углубляющееся военное и военно-техническое сотрудничество", - отметил президент.
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11.04.2018
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