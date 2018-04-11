СМИ: жертвами крушения Ил-76 в Алжире могли стать 200 военнослужащих



аэродром Дягилево.

Источник: личное аэродром Дягилево.Источник: личное

Инцидент произошел в провинции Блида близ аэропорта города Буфарик

КАИР, 11 апреля. /ТАСС/. Выживших в результате крушения в Алжире военно-транспортного самолета нет. Об этом сообщил телеканал Al-Arabia со ссылкой на армейские источники в этой стране.

По их данным, "на борту находились порядка 200 военнослужащих".

Самолет Ил-76 упал через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны. Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся.

Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет.

По данным правительственного информационного агентства Algerie Presse Service специальные подразделения службы гражданской обороны Алжира направлены на место крушения военно-транспортного самолета.

В 2003 году в том же районе потерпел крушение военно- транспортный самолет "Геркулес" С-130, выполнявший тренировочный полет с кратковременной посадкой на военной базе близ Буфарика. Вскоре после повторного взлета отказал и загорелся один из двигателей. В результате самолет рухнул на жилой квартал. Тогда погибли 15 человек, в том числе семеро детей.