Разработка «Технодинамики» обеспечит безопасность грузового отсека самолетов МС-21



Самолет МС-21 в ангаре.

Источник: Пресс-служба корпорации «Иркут» Самолет МС-21 в ангаре.Источник: Пресс-служба корпорации «Иркут»

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставил Корпорации «Иркут» первые прототипы устройств с электроприводом для грузовых дверей фюзеляжа самолетов семейства МС-21. Оборудование полностью исключает возможность несанкционированного проникновения в грузовой отсек самолета без ведома экипажа.

Устройство предназначено для открытия и закрытия грузовых дверей самолета в автоматическом режиме с ограничением вращающего момента. Разработка позволяет зафиксировать двери в любом промежуточном положении.

«Первая опытная партия устройств передана заказчику для проведения испытаний в составе летающей лаборатории. На текущий момент ведутся квалификационные испытания и запущен процесс подготовки к серийному производству изделия», — отметил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.

Устройство было разработано с учетом всех требовании безопасности. Аппаратура предназначена для работы в диапазоне температур от -55 до +70°С, может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах.