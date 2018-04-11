Разработка «Технодинамики» обеспечит безопасность грузового отсека самолетов МС-21
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Самолет МС-21 в ангаре.
Источник: Пресс-служба корпорации «Иркут»
Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставил Корпорации «Иркут» первые прототипы устройств с электроприводом для грузовых дверей фюзеляжа самолетов семейства МС-21. Оборудование полностью исключает возможность несанкционированного проникновения в грузовой отсек самолета без ведома экипажа.
Устройство предназначено для открытия и закрытия грузовых дверей самолета в автоматическом режиме с ограничением вращающего момента. Разработка позволяет зафиксировать двери в любом промежуточном положении.
«Первая опытная партия устройств передана заказчику для проведения испытаний в составе летающей лаборатории. На текущий момент ведутся квалификационные испытания и запущен процесс подготовки к серийному производству изделия», — отметил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.
Устройство было разработано с учетом всех требовании безопасности. Аппаратура предназначена для работы в диапазоне температур от -55 до +70°С, может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах.
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11.04.2018
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