Китай начал разработку палубного варианта J-31
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Китайские конструкторы приступили к разработке палубного варианта истребителя J-31 (FC-31) для авианосца, оснащенного катапультной системой взлета, сообщает Взгляд со ссылкой на китайские СМИ.
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Истребитель получит индекс J-XY. "По сравнению с базовым J-31 эта модель будет иметь складывающееся крыло большего размаха, более мощную переднюю стойку шасси, тормозной гак и увеличенный набор датчиков", – говорится в сообщении.
Отмечается, что финансирование программы началось еще в сентябре прошлого года. Испытания прототипа запланированы на конец 2019 года.
Истребитель J-31, созданный Шеньянской авиастроительной корпорацией, представляет собой 5-е поколение китайских боевых самолетов. Первый полет J-31 состоялся в октябре 2012 года. Это второй тип стелс-истребителя после J-20.
Издание напоминает, что в 2016 году летчик-испытатель Сюй Йонлинь заявлял, что J-31 не поступит на вооружение ВВС в существующем варианте, а будет востребован в качестве палубного истребителя военно-морских сил.
Авианосец с катапультой, для которого разрабатывается палубный самолет, может быть построен не ранее середины 2020-х годов.
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11.04.2018
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