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Индийская армия получит первые десять гаубиц К9 Vajra-T

12.04.2018 Военное обозрение 201 0
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Частная индийская группа подготовила к передаче военному ведомству первые десять 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Vajra-T, представляющих собой вариант известной южнокорейской самоходной гаубицы К9 Thunder, сообщает bmpd.

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Фактически данные машины были полностью изготовлены в Южной Корее дивизионом Hanwha Techwin корпорации Hanwha, и на предприятии компании L&T производилось лишь их дооборудование.

Контракт на поставку 100 артиллерийских систем стоимостью $ 710 млн. был заключен в мае 2017 года.

"Согласно контракту, первые десять САУ К9 Vajra-T поставляются из Южной Кореи с предприятия Hanwha Techwin в течение 11 месяцев с момента подписания контракта, а остальные 90 должны собираться на предприятии L&T в Хазира с уровнем локализации 50 процентов", – говорится в материале.

www.facebook.com/IndianDefenceFacts

Поставки всех машин должны быть завершены в течение 42 месяцев с момента заключения договора (к ноябрю 2020 года).

Справка ресурса: "в рамках производства L&T будет производить корпус, башню, механизм подачи боеприпасов, систему управления огнем, РЛС измерения скорости снаряда, системы защиты от ОМП, кондиционирования и пожаротушения. Также индийская промышленность будет поставлять навигационную систему BEL FOG, тепловизионную систему ночного видения и систему радиосвязи STARS-V Mk 3 (в целом планируется применение 13 систем индийского производства). Таким образом, сами качающиеся части гаубицы будут, видимо, целиком импортироваться из Южной Кореи, а двигатель и трансмиссия – из Германии. 12,7-мм пулеметы НСВ (вероятно, имеется в виду "Корд") будут импортироваться из России".
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Россия
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Компании
Hanwha Techwin
Проекты
2020-й год

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