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Под Дамаском задействованы "Акации" и "Гвоздики"

12.04.2018 Военное обозрение 231 0
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САУ 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" продолжают оставаться основой самоходной артиллерии сирийской армии. Данная техника в настоящее время активно применяется в боевых действиях под Дамаском.

https://twitter.com/Syr_Mil_Wik

"Часто в ходе боев "Акациям" и "Гвоздикам" приходилось работать прямой наводкой по позициям и укреплениям террористов. Это имело не только боевой, но и психологический эффект. К началу вооруженного конфликта в Сирии насчитывалось около 400 2С1 и более 50 2С3. К настоящему времени некоторое количество этих боевых машин потеряно в ходе боестолкновений с террористами", – пишет Российская газета.

https://twitter.com/Syr_Mil_Wik

Калибр орудий у 2С1 – 122-мм, а у 2С3 – 152-мм. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом у первой – 15,2 км, у второй – 17, 4 км. Масса машин – 15,7 т и 27,5 т, соответственно.

"Гвоздика" оснащена двигателем мощностью 300 л.с., "Акация" – 520 л.с. Максимальная скорость машин – до 60 км/час. При этом 2С1 способен еще и плавать. Запас хода у обеих САУ достигает 500 км. Экипаж – 4 человека.

https://twitter.com/Syr_Mil_Wik

Обе машины давно уже не относятся к новинкам военной техники, однако в условиях Сирии их возможностей вполне достаточно, чтобы успешно выполнять боевые задачи, заключает издание.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2С3 Акация
Гвоздика

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