В Австралию поставлена новая партия F-35A

Минобороны Австралии объявило о передаче национальным ВВС трех истребителей F-35A (AU-3, AU-4 и AU-5) с финальной версией программного обеспечения, сообщает ЦАМТО.

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По словам министра обороны Мариса Пейна, эта поставка стала "очередным важным шагом на пути к развертыванию самолетов в Австралии", запланированному на декабрь 2018 года.

Отмечается, что ВВС Австралии стали первым зарубежным получателем F-35A в конфигурации Блок.3F.

Данная версия "обеспечивает полное задействование боевого потенциала самолета, включая вооружение, боевые системы и летные характеристики", говорится в публикации.

В настоящее время в распоряжении ВВС Австралии имеется пять самолетов F-35A. Страна является партнером в программе разработки F-35 "Лайтнинг-2" с 2002 года. Первые две машины были переданы в конце 2014 года.

Всего в рамках Проекта AIR-6000 Австралия получат 72 самолета. Предполагается, что истребители приступят к выполнению задач по предназначению в 2020 году. Приведение F-35A в полную готовность к боевому применению запланировано на 2023 год.

Полная стоимость сделки оценивается в $ 11,5 млрд, включая услуги по обслуживанию и обучению.