Через раз надёжная. Чем закончилось очередное испытание ракеты индийского ЗРК?

Индийские СМИ сообщают о неудачных испытаниях ракеты класса "земля-воздух" Akash, которая дорабатывается в рамках создания зенитного ракетного комплекса QRSAM. Первые успешные испытания комплекса в Индии прошли летом прошлого года, однако при попытке увеличить дальность поражения цели ракетой стали проявлять себя технические проблемы.

Индийская газета The Print пишет о том, что в ходе очередного испытания выход ракеты с пусковой установки прошёл штатно, однако потом ракета "стала неуправляемой" и упала в "незаданный" квадрат Бенгальского залива. Во время испытаний на полигоне присутствовал руководящий состав DRDO - Организации оборонных исследований и разработок Индии.

https://theprint.in

Успешность испытаний составляет "пятьдесят на пятьдесят" - два пуска из проведённых четырёх завершились неудачно.

При этом отмечается, что, несмотря на каждый второй неудачный пуск, Минобороны Индии всё же планирует поставить новую ракету на вооружение, чтобы "поддержать индийского производителя". При этом индийский производитель, ракеты которого поражают цель пока "через раз", сообщает о планах поставлять ракеты Akash и на экспорт.

Ранее в Минобороны Индии предложили DRDO профинансировать программу разработок собственного ЗРК в кооперации с "иностранным партнёром", однако в DRDO заявили, что "справятся своими силами".