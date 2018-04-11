Зенитчики из Сибири выполнят стрельбы на полигоне Капустин Яр

Зенитные ракетные дивизионы соединения ПВО 41-й общевойсковой армии, дислоцированные в Алтайском крае, приступили к боевому слаживанию на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает пресс-служба Центрального округа.

Минобороны РФ

Сообщается, что "в ходе полевого выхода особое внимание будет уделено занятиям по тактической, специальной и технической подготовкам, совершению марша в район боевого применения".

Кроме того зенитчики "отработают вопросы организации и ведения боевого дежурства, маскировки огневых позиций и защиты войск от ударов с воздуха", добавили в пресс-службе.

Завершением полевого выхода станут боевые стрельбы из зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" по скоростным малоразмерным целям,

говорится в релизе.

К полевому выходу привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники.

Многоканальный, высокомобильный ЗРК средней дальности "Бук-М2" предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, в том числе зависающих, крылатых ракет и других летательных объектов, а также для обстрела надводных и наземных радиоконтрастных целей. Дальность поражения – до 50 км, вероятность поражения крылатых ракет ALCM на дальностях до 26 км – от 70 до 80 %, Максимальная скорость обстреливаемых целей 1100 м/с навстречу и 300-400 м/с вдогон.