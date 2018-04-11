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Ростех впервые представил комплекс "Панцирь-МЕ". За рубежом

12.04.2018 Военное обозрение 387 0
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Ростех впервые представил за рубежом корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-МЕ". Выставка Defexpo India-2018 проходит с 11 по 14 апреля в индийском городе Ченнаи.

https://news-front.info/

Экспортный потенциал данного средства ПВО мы успели оценить во время военно-морского салона в Санкт-Петербурге летом прошлого года. К комплексу было приковано повышенное внимание специалистов морских держав, в том числе и стран НАТО. Аналогов в мире у "Панцирь-МЕ" нет, и в ближайшее время вряд ли они появятся

– приводит пресс-служба Ростеха слова индустриального директора кластера "Вооружение" Сергея Абрамова.

По его словам, "Панцирь-МЕ" защищает корабль в радиусе 20 километров от всех современных средств воздушного нападения: крылатых ракет, сверхзвуковых противокорабельных ракет, авиабомб и беспилотников.

Комплекс позволяет отражать групповые налеты и атаки с разных направлений, одновременно работая по четырем целям в секторе 90 градусов. При этом "Панцирь-МЕ" практически не имеет слепой зоны и способен в деталях видеть объект атаки, включая парашюты. Радиолокационно-оптическая система управления оснащена тремя радарами – оптический, радар дальнего обнаружения (дальность до 50 км) и радар сопровождения цели.

Система управления огнем основана на применении фазированной антенной решетки (радары сопровождают цели и собственные ракеты). Ракеты уничтожают цели, разделяющейся боевой частью – облаком острых стальных стержней. "Панцирь-МЕ" оснащен двумя шестиствольными пушками калибра 30 миллиметров со скорострельностью 5 тыс. выстрелов в минуту.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Панцирь-МЕ
Проекты
NATO
БПЛА

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