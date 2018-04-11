Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Москве отреагировали на Трампа: "умные" ракеты должны лететь в сторону террористов, а не правительства Сирии

12.04.2018 Интерфакс-АВН 390 0
0
Понравилась новость?
 0
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Сочи 20 ноября 2017 года.
Источник: РИА Новости/Михаил Климентьев

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Москве считают, что удары США должны быть направлены на террористов в Сирии, а не на правительство страны, которое осуществляет борьбу с терроризмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", - сообщила М.Захарова в Фейсбуке.

М.Захарова высказала предположение, что предполагаемые удары США могут быть направлены на то, чтобы уничтожить доказательства применения химоружия в сирийской Думе.

"Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, наверное, в том, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств", - считает официальный представитель МИД РФ.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. "Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты - ИФ) на подходе: хорошие, новые и "умные"!" - написал он в Твиттере.

Также он раскритиковал Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада. "Вам не следует быть партнерами зверя, который при помощи газа убивает собственных людей и наслаждается этим", - подчеркнул Д.Трамп.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Д.Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, Д.Трамп "останется в США, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире".

На прошлой неделе представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в городе Дума против боевиком и мирного населения.

В ВОЗ сообщили о симптомах отравления токсичными химикатами у 500 жителей сирийской Думы. На сайте ВОЗ отмечается в среду, что, согласно сообщениям, в Думе погибли 70 человек, укрывавшихся в подвальных помещениях, у 43 погибших проявлялись симптомы, характерные для отравления высокотоксичными химикатами. В результате атак, как сообщается, также пострадали два медицинских учреждения.

В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия.

Российские военные 9 апреля сообщили, что российские военврачи не нашли у жителей Думы признаков химического отравления. Кроме того, российские военные назвали подделкой опубликованные правозащитниками в социальных сетях фотографии с жертвами химической атаки в Думе.

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США одумаются и не пойдут на незаконную военную авантюру в Сирии. Также постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг утверждения о том, что в сирийском населенном пункте Дума имело место применение химоружия, а также отметил, что РФ по официальным каналам, в том числе военным, предупредила США о серьезных последствиях в случае американского удара по Сирии.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
ООН
Персоны
Башар Асад
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Медицина
Химоружие

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 13:17
  • 6734
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 13:14
  • 1
СМИ: сирийское военное командование перебросило часть авиации на российскую авиабазу
  • 12.04 12:04
  • 16297
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 11:39
  • 5
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 12.04 11:29
  • 59
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
  • 12.04 11:19
  • 2
НАТО рассматривает белорусскую армию как часть российской
  • 12.04 11:07
  • 9
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 12.04 10:34
  • 4
СМИ: «Роскосмос» попросит списать долги ГКНПЦ им. Хруничева
  • 12.04 10:07
  • 1
Шаманов назвал безответственным заявление Трампа про "умные ракеты"
  • 12.04 09:41
  • 1
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
  • 12.04 09:36
  • 1
Путин в День космонавтики посетит павильон "Космос" на ВДНХ
  • 12.04 08:26
  • 6
Истребители МиГ-31 на Камчатке отработали перехват "вражеской" крылатой ракеты
  • 12.04 07:51
  • 1422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 06:33
  • 6
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
  • 11.04 22:59
  • 5
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
другие обсуждаемые темы