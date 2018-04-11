В Москве отреагировали на Трампа: "умные" ракеты должны лететь в сторону террористов, а не правительства Сирии



Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Сочи 20 ноября 2017 года.

Источник: РИА Новости/Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Сочи 20 ноября 2017 года.Источник: РИА Новости/Михаил Климентьев

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Москве считают, что удары США должны быть направлены на террористов в Сирии, а не на правительство страны, которое осуществляет борьбу с терроризмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", - сообщила М.Захарова в Фейсбуке.

М.Захарова высказала предположение, что предполагаемые удары США могут быть направлены на то, чтобы уничтожить доказательства применения химоружия в сирийской Думе.

"Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, наверное, в том, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств", - считает официальный представитель МИД РФ.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. "Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты - ИФ) на подходе: хорошие, новые и "умные"!" - написал он в Твиттере.

Также он раскритиковал Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада. "Вам не следует быть партнерами зверя, который при помощи газа убивает собственных людей и наслаждается этим", - подчеркнул Д.Трамп.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Д.Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, Д.Трамп "останется в США, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире".

На прошлой неделе представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в городе Дума против боевиком и мирного населения.

В ВОЗ сообщили о симптомах отравления токсичными химикатами у 500 жителей сирийской Думы. На сайте ВОЗ отмечается в среду, что, согласно сообщениям, в Думе погибли 70 человек, укрывавшихся в подвальных помещениях, у 43 погибших проявлялись симптомы, характерные для отравления высокотоксичными химикатами. В результате атак, как сообщается, также пострадали два медицинских учреждения.

В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия.

Российские военные 9 апреля сообщили, что российские военврачи не нашли у жителей Думы признаков химического отравления. Кроме того, российские военные назвали подделкой опубликованные правозащитниками в социальных сетях фотографии с жертвами химической атаки в Думе.

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США одумаются и не пойдут на незаконную военную авантюру в Сирии. Также постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг утверждения о том, что в сирийском населенном пункте Дума имело место применение химоружия, а также отметил, что РФ по официальным каналам, в том числе военным, предупредила США о серьезных последствиях в случае американского удара по Сирии.