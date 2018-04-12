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Шаманов назвал безответственным заявление Трампа про "умные ракеты"

12.04.2018 РИА Новости 571 1
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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.
Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа об ударах по Сирии безответственны, но если Соединенные Штаты захотят проверить российское оружие, то получат достойный отпор, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

В среду Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, а ракеты будут "хорошие, новые и "умные".

"Какие у них "умные ракеты", мы посмотрим. Вообще, это, конечно, безответственное поведение руководителя государства, которое претендует, реально по факту держит, по существу, в заложниках не какие-то банановые республики, а ведущие государства мира. Странно все это", - сказал Шаманов РИА Новости.

"У России есть достойное оружие. Если будут попытки проверить (его), то они получат достойный отпор", - добавил он.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
Шаманов Владимир

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Герасим
71
№1
12.04.2018 10:07
Трамп балабол и этот туда же.
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