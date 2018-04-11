ВМС Индонезии готовятся к приемке второй ДЭПЛ класса "Нагапаса"



Головная построенная южнокорейской корпорацией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) для ВМС Индонезии дизель-электрическая подводная лодка Nagabanda германского проекта 209/1200 после вывода из цеха. Окпо (Южная Корея), 19.03.2016.

Источник: defense-studies.blogspot.com Головная построенная южнокорейской корпорацией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) для ВМС Индонезии дизель-электрическая подводная лодка Nagabanda германского проекта 209/1200 после вывода из цеха. Окпо (Южная Корея), 19.03.2016.Источник: defense-studies.blogspot.com

ЦАМТО, 11 апреля. В Республику Корея прибыла передовая группа специалистов ВМС Индонезии, которая приступит к работам по подготовке к отправке в порт приписки второй ДЭПЛ класса "Нагапаса" ("Тип-209/1400").

По информации Jane's Navy International, подводная лодка (404) "Ардадедали" отправится из Окпо в Сурабайю 23 апреля. На борту будет находиться экипаж из 9 офицеров, 16 унтер-офицеров и 15 человек рядового и сержантского состава.

Как сообщал ЦАМТО, ВМС Индонезии 20 декабря 2011 года заключили с компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на поставку трех подводных лодок, которые должны быть построены на базе немецкого проекта "Тип-209/1400" класса "Чанг Бого". По условиям соглашения, первые две ДЭПЛ будут построены на предприятии DSME в Южной Корее, а третья субмарина – на верфи PT PAL в Сурабайе (Индонезия). Блоки третьей подлодки будут построены в Республике Корея и отправлены в Индонезию для завершающей сборки после передачи необходимых технологий.

Церемония передачи ВМС Индонезии первой ДЭПЛ серии, (403) "Нагапаса", состоялась на предприятии DSME в Окпо (о.Кодже) 2 августа 2017 года. Спуск на воду второй ДЭПЛ серии, (404) "Ардадедали", состоялся 24 октября 2016 года. Планируется, что она будет официально введена в боевой состав ВМС Индонезии в конце 2018 года. Поставка PT PAL блоков третьей и последней подлодки серии, "Алугоро" (Alugoro), начнется в 2018 году. Ожидается, что она будет передана индонезийскому флоту к 2021 году.

Контракт предусматривает постройку дизель-электрических подводных лодок длиной 61,3 м, шириной 6,25 м, надводным/подводным водоизмещением 1280/1400 т, укомплектованных экипажем из 32 человек (включая 5 офицеров). ДЭПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V493 и способна развивать максимальную скорость 21,5 узла в подводном положении и 11 узлов в надводном, дальность плавания в надводном положении – около 10000 морских миль на скорости 10 узлов. Платформа оснащена комплектом гидроакустических систем Wartsila ELAC KaleidoScope, сигналы от которых поступают на процессор той же компании для использования в навигационных и боевых системах подлодки. Вооружение каждой ДЭПЛ составят восемь 533-мм торпедных аппаратов, способных выполнять пуск торпед, мин и ракет.

Подлодка разработана для выполнения различных задач, включая противокорабельную борьбу, борьбу с подводными лодками, постановку мин и поддержку операций ССО.

Строительство ДЭПЛ реализуется в рамках амбициозного плана увеличения подводного флота ВМС Индонезии до 12 ед. к 2024 году. Помимо постройки подлодок разработки DSME, индонезийское руководство в настоящее время ведет переговоры с российскими, французскими и турецкими компаниями-производителями.