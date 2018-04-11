"Вертолеты России" разработали программу обучения индийских пилотов Ка-226Т



Кабина пилотов вертолета Ка-226Т.

Источник: Александр Младенов / AERO Кабина пилотов вертолета Ка-226Т.Источник: Александр Младенов / AERO

ЦАМТО, 11 апреля. Холдинг "Вертолеты России" в рамках российско-индийского проекта по поставке и локализации производства вертолетов Ка-226Т в Индии разработал программу подготовки индийских пилотов и технических специалистов.

В соответствии с данной программой запланирован ввод в эксплуатацию пяти тренажеров для обучения пилотированию Ка-226Т. Один из них будет установлен на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ), где для Индии будут произведены 60 вертолетов Ка-226Т. Еще четыре тренажера будут переданы индийской стороне и размещены в частях Военно-воздушных сил и Сухопутных войск.

"Обучение иностранных специалистов является одним из важнейших этапов реализации российско-индийского проекта Ка-226Т, поскольку мы должны обеспечить не только поставку техники, но и ее качественную и профессиональную эксплуатацию. В этих целях мы уже подготовили и направили нашим партнерам программу, в которой обозначены все направления подготовки индийских специалистов", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Кроме того, все специалисты У-УАЗ, задействованные в российско-индийском проекте Ка-226Т, прошли курсы английского языка с углубленным изучением технической лексики для успешного взаимодействия с индийскими коллегами, цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России".