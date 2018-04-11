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В бригаду МТО Западного военного округа поступило около 20 многоосных тяжелых машин Урал "Мотовоз" и КамАЗ "Мустанг"

12.04.2018 ЦАМТО 289 0
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КАМАЗ-65225
Седельный тягач КАМАЗ-65225 с полуприцепом ЧМЗАП-9990-0000073-03 в экспозиции военно-технического форума "Армия-2016". Кубинка, 2016 год.
Источник: Виталий Кузьмин / www.vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 11 апреля. Около 20 многоосных тяжелых специализированных автомобилей Урал "Мотовоз" и КамАЗ "Мустанг" поступили в бригаду материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО), дислоцированную в Ленинградской области.

Автомобили КамАЗ с колесной формулой 6x6 и грузоподъемностью до 10 тонн в условиях бездорожья способны брать на буксир прицепные артиллерийские системы, специальные и транспортные прицепы общей массой не менее 12 тонн и преодолевать броды глубиной до 1,75 м.

Ключевой особенностью многоцелевых автомобилей Урал "Мотовоз" является высокая степень агрегатной унификации, достигающая по двигателям и шасси 85%, что позволяет значительно сократить затраты на их эксплуатацию.

В целом комплектация поступающих автомобилей расширена за счет средств локальной защиты, лебедок и коробок отбора мощности, предназначенных для подключения спецоборудования и агрегатов различного назначения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
11.04.2018
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